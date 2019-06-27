Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
29 dakika önce
23 haziran'da yenilenen seçimler sonrası ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:23
'da, 23 Haziran'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu
mazbatasını aldı. Çağlayan Adliyesi
'ndeki İl Seçim Kurulu'nda gerekli işlemlerini tamamlayan İmamoğlu mazbatayı aldıktan sonra yaptığı açıklamada "Bugünkü mazbatamda çoğunluğu kadın olar bir ekibin imzası ile teslim alacağım. Bu cinsiyet eşitliği adına değerli bir mesajdır. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
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