Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu mazbatayı ne zaman alacak?
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Ekrem İmamoğlu mazbatayı ne zaman alacak?

22 dakika önce

İstanbul'da 23 Haziran seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bugün gerçekleştirilecek devir teslim töreni ile göreve başlayacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu mazbatayı ne zaman alacak?, System.String[]
İstanbul'da 23 Haziran seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bugün gerçekleştirilecek devir teslim töreni ile göreve başlayacağını duyurdu.

Çarşamba günü Habertürk televizyonunda açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Alıştık 18 güne, 4-5 gün kısa geliyor. Mazbata için valimiz ile görüşme yaptım. Devir teslimi kendileriyle yapacağız. Şu an vekaleten görev yapıyor biliyorsunuz." şeklinde konuştu.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23 
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Dünya
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