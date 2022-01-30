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Ekrem İmamoğlu, MOBESE görüntüleri hakkında konuştu: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kellesini aldı - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, MOBESE görüntüleri hakkında konuştu: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kellesini aldı

30.01.2022 09:11

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un karla boğuştuğu dakikalarda balık restoranında görüntülenmesiyle başlayan tartışmada MOBESE görüntülerinin devlet eliyle servis edildiği iddiasında bulunmuş ve savcılığa başvurmuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifasını da bu olaya bağlayan İmamoğlu, "İnşallah bundan sonra da bu tarz olaylar yaşamayız. Bu olay, Adalet Bakanı'nın kellesini aldı. Birazcık düzgün kim varsa onları herhalde bu iş gibi götürecek görünüyor" sözlerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu karla mücadele çalışmaları devam ederken İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile bir balık restoranında görüntülenmiş ve ortaya çıkan fotoğraf büyük tartışma yaratmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun avukatları devlet eliyle servis edildiğini iddia ettikleri MOBESE görüntüleri için savcılığa başvurmuştu.

"BİRAZCIK DÜZGÜN KİM VARSA BU İŞ HEPSİNİ GÖTÜRECEK"

Türkiye'de günlerce konuşulan olayla ilgili Sözcü'den Saygı Öztürk'e yeni bir açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifa etmesini de bu olaya bağladı. MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına tepkili olan İmamoğlu, "İnşallah bundan sonra da bu tarz olaylar yaşamayız. Bu olay, Adalet Bakanı'nın kellesini aldı. Birazcık düzgün kim varsa onları herhalde bu iş gibi götürecek görünüyor.

"BU ÇOK ACI BİR DURUM"

Yaptığı bir açıklama mı etkili oldu bilemiyorum. Abdulhamit Gül, 'FETÖ'varibir anlayış ve uygulamaların hiçbir zaman gerçekleşmemesi için hukukun gerekli tedbirleri alması en esaslı görevidir' demiş. Sanırım, Adalet Bakanlığı'nın resmi hesabından yayınlamış bunu. Bu cümle mi ağrına gitti birilerinin ben anlamadım. Bu çok acı bir durum yani" dedi.

"BU SÜRECİ NORMALLEŞTİRDİĞİMİZ ZAMAN ALLAH HEPİMİZİ KORUSUN"

MOBESE kayıtlarının ortaya çıkarılmasının çok mühim bir mesele olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Bir hayati meseledir ve örnek teşkil eder. Böyle normalleştirdiğimiz zaman bu süreci Allah hepimizi korusun yani. Devletimize, milletimize, hukuka zarar verir. Bana dediler ki, 'Kime güveniyorsunuz?' Ben devletime güveniyorum, hukuka güveniyorum, milletimize güveniyorum. Bir de yaradana sığınırım yani bunun dışında insanın güvencesi olmaz ki. Allah korusun herkesi" ifadesini kullandı.

"GÖRÜNÜYOR Kİ SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI DOĞRU"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediye başkanlarının dinlendiği iddiasıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyu gündeme getirdiğinde ne yazık ki o dönemde 'Bu bir iddia mıdır?' diye yorumlandı. Hatta genel başkanımız hakkında bir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma da başlatıldı ama görünüyor ki öyle yani bir gerçek. O kadar gözleri dönmüş ki tabiri caizse magazin meselesinin içerisine dahil olacak şekilde, polisin bütün imkanlarını kullanacak kadar da gözleri dönmüş. Yani bu kadar enteresan bir durumdayız" dedi.

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, MOBESE görüntüleri hakkında konuştu: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kellesini aldı - Son Dakika
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