Ekrem İmamoğlu Muhtarlarla Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla buluşmasında "Söze buradan şunun sözünü veriyorum. Kıymetli muhtarlarımız şahsım olarak 31 Mart sürecine kadar kampanyanın her aşamasında, her ortamda polemikten uzak olacağım. Hiç kimseye İstanbul konuları dışında tek bir cümlem olmayacak. Kim nereye çekmek isterse istesin hiçbir zaman o kirli siyasetin, kibrin, ya da anlamsız çatışmacı dilin asla bir unsuru olmayacağım" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Şişli'de bir otelde muhtarlarla buluştu. İmamoğlu, çok sayıda partili, muhtarın katıldığı kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada muhtarların İstanbul'un her noktasının en güçlü sesi olduklarını söyledi. İmamoğlu, "Bu muhtarlar buluşmamıza 961 mahallesinin muhtarının katılım göstermesi, bizimle beraber olması ve bu sürece olan inancını bizimle paylaşması bizim için onurdur. Bu güzel toplantıya hoş geldiniz" dedi.



Muhtarların görevlerini çok önemsediklerini söyleyen İmamoğlu, "Hatta muhtarlarımızı demokrasinin en önemli, en hassas başlangıç anı olarak görüyoruz" dedi.



Muhtarların saygınlığının ve varlığının kuvvetlenmesi, koşullarının sağlıklı hale getirilmesinin demokrasinin kuvvetlenmesi anlamına geleceğini söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'un sokağına, mahallesine verdiğiniz katkılar için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



MUTARLARA PARTİZANLIK UYARISI



31 Mart yerel seçiminin aynı zamanda muhtarların da seçimi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "31 Mart'ta İstanbul'un geleceğine dair çok önemli kararlar alacağız. Türkiyemizde son yıllarda süreç kutuplaşmalar üzerine, partizanlık üzerine bir anlayışla yönetiliyor. Bundan sakının, bundan uzak durun" dedi.



İHANET GÖNDERMESİ



İstanbul'un dünyanın en önemli cazibe merkezi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İstanbul gerçekten tarihi anlamıyla, maneviyatıyla, geçmişiyle, deniziyle, boğazıyla dünyada eşi benzeri olmayan çok kadim bir kent. Ama bu övgüleri dizip eğer biz bugün bu şehre ihanet cümlesi kullanıyorsak çok kötü bir durum var demektir" dedi.



'KİRLİ SİYASETİN UNSURU OLMAYACAĞIM'



İmamoğlu, "Söze buradan şunun sözünü veriyorum. Kıymetli muhtarlarımız şahsım olarak 31 Mart sürecine kadar kampanyanın her aşamasında, her ortamda polemikten uzak olacağım. Hiç kimseye İstanbul konuları dışında tek bir cümlem olmayacak. Kim nereye çekmek isterse istesin hiçbir zaman o kirli siyasetin, kibrin, ya da anlamsız çatışmacı dilin asla bir unsuru olmayacağım" dedi.



İlçe belediye başkanı seçildikten sonra muhtarlıklarda çözüm merkezleri geliştirdiklerini söyleyen İmamoğlu, "Dolayısı ile her mahallede vatandaşın kolayca ulaşacağı bir mahalle birimi oluşturmuş olduk. Öncelikle bilmenizi isterim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak mahalle muhtarlarımıza ve bu çözüm merkezlerimize sosyal hizmet birimini taşıyacağız. Bu sosyal destek birimi mahallemizde, sokağımızda tüm sosyal içerikli sorunların tespit edilmesi ve takip edilmesini sağlayacak. Dolayısı ile yoksul, ihtiyacı olan, yaşlısı, ve bir çok soruna dokunacak bir birim haline gelecek. Muhtarlık binalarında mutlaka sosyal destek birimleri oluşturacağız" dedi.



'İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNİN KAYMAK TABAKASI HALİNE GELDİĞİ BİR ŞEHİR YARATACAĞIZ'



Mahalle Meclisleri kuracaklarını söyleyen İmamoğlu, trafik, yoksulluk, cazibe merkezi, planlama gibi 5 temel sorunu olduğunu belirterek, "Son olarak yüksek yaşam kalitesi. Sanattan spora, kültürden bir çok kavrama varıncaya kadar sokağımızda, mahallemizde İstanbul'un her sathında mutlu ilçeler, mutlu mahalleler üreteceğiz. 13-14 ilçesine sıkışmış, birilerinin kaymak tabakası diye adlandırdığı yerlerin nasıl yönetildiğini hepiniz biliyorsunuz. ve oradaki insanların mutluluğunu hepiniz ölçüyorsunuz. Ama biz sadece o şekilde olan bir İstanbul'u değil, 25 yıldır bir şehri yönetiyor ve bu bir süreci başaramıyorsanız bunu kaymak tabakası diye adlandıramazsınız. İstanbul'un 39 ilçesinin kaymak tabakası haline geldiği bir şehir yaratacağız" dedi.



İstanbul'da bir kaos süreci olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bakınız istatistik; yüzde 70'i fırsatını bulsam bu şehri terk edeceğim diyor" dedi.



