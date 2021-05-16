Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu

16.05.2021 10:32

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de belediye başkanlığı görevini yürüten Gergely Karacsony, genel seçimlerde başbakan adayı olduğunu açıkladı. Belediye başkanı seçilmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulunan Karacsony, gerek seçimlerdeki politikası gerekse fiziksel olarak İmamoğlu'na benzetiliyordu. Adaylık kararını sosyal medyadan duyuran 45 yaşındaki siyasetçi, ''Bu kararı ülkemizin büyük bir tehlikede olduğunu hissettiğim için alıyorum.'' dedi.

Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, dün yaptığı açıklamada Macaristan'da gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olarak sağcı lider Viktor Orban'ın karşısına çıkacağını duyurdu.

EKREM İMAMOĞLU'NU ÖRNEK ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

2019'da gerçekleşen seçimlerde aynı İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun muhalefetteki partilerin desteğini almasına benzer bir yol izleyen ve bu sebeple İmamoğlu'nu örnek aldığı yorumları yapılan Karacsony, yaklaşık 3 yıldır Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin belediye başkanlığı görevini üstleniyor.

"GENEL SEÇİMLERDE BAŞBAKAN ADAYI OLARAK YARIŞACAĞIM"

2010 yılından beri muhalefetin parçalanmış olmasını fırsat bilerek seçimleri kazanan ve ülkeyi yöneten Viktor Orban ve partisi Fidesz'in karşısına birleşmiş bir muhalefet ile gelmeyi planladıklarını söyleyen Karacsony, kararını Facebook üzerinden paylaştığı bir videoda duyurdu.

45 yaşındaki siyasetçi, "Partilerin beni desteklemesini bütün inancımla ve umudumla kabul ediyorum. Genel seçimlerde başbakan adayı olarak yarışacağımı açıklayabilirim. Bu kararı ülkemizin büyük bir tehlikede olduğunu hissettiğim için alıyorum. Macaristan'ın bölündüğünü hissediyoruz ve amacımız ülkeyi birleştirmek" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na benzetilen Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Başbakan adayı oldu

2019'DA İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETMİŞ VE "ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYELER ALDIM" DEMİŞTİ

Karacsony, 2019 yılında ufak yeşil liberal partiden aday gösterilmiş ve bütün muhalif partilerinin desteğini alarak Fidesz Partisi'nin adayını geride bırakmayı başarmıştı. Karacsony, seçim zaferinden sonra yaptığı açıklamada, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarette "çok önemli tavsiyeler" aldığını söylemişti. Budapeşte belediye başkanı, İmamoğlu'nun kendisine halkı merkeze alan bir politika benimsemesini önerdiğini belirtmişti. İmamoğlu ziyareti sırasında Karacsony'e, "Dünyanın en güzel şehirlerinden birine yönetici olmak için adaysınız. Bu çok kutsal bir görev ve değerli. Siyasi yolunuzda başarılar diliyorum" demişti. O dönem Budapeşte Belediye Başkanı adayı olan Karacsony de, "Sizin belediye başkanlığını kazanmanız Macar halkında, Budapeşte'de büyük etki yarattı. İstanbul'daki değişim Budapeşte için de ümit kaynağı oldu" ifadelerini kullanmıştı.

O dönemde Karacsony, "Onun en temel mesajı politikamın partiler etrafında ya da iktidar rekabeti için değil ama halk üzerine inşa edilmesi gerektiği idi. O kampanyası boyunca ve belediye başkanı seçildikten sonra da çok güçlü bir iktidar karşısında temsil ettiği gücün yenilmez olduğunu vurguladı çünkü bu onun gücü değil ama şehrin gücüydü. Ben de bu politikaları kampanyam boyunca temsil etmek istedim ve bence başardım. Herkesi şaşırtan bu iyi sonuç benim seçim kampanyamın harika olmasına ya da muhalefet partilerine bağlı değil. Bu zafer halkın karar alma süreçlerine daha çok katkıda bulunmasını deneyen politikaların zaferi. Ben bu günlerde temsili demokrasinin tüm dünyada çok ciddi sorunlarla karşı karşı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'na benzetilen Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Başbakan adayı oldu

İMAMOĞLU KARACSONY'NİN SEÇİM ZAFERİNİ KUTLAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Macarsitan'daki seçimlerden sonra zaferini ilan eden Karacsony'yi Twitter üzerinden İngilizce paylaşımlarla tebrik etmişti.

Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu

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Son Dakika Dünya Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu - Son Dakika Dünya


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