Ekrem İmamoğlu'na sitem edip intihara kalkıştı - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'na sitem edip intihara kalkıştı

01.04.2021 18:37

Ekrem İmamoğlu'na sitem edip intihara kalkıştı İstiklal Caddesi'nde bir kişi Galatasaray Lisesinin kapısına çıkarak intihar girişiminde bulundu Şahıs, "Ey İmamoğlu bana iş için söz verdin, tutmadın" diyerek bağırdı İstiklal Caddesi'nde bir kişi Galatasaray Lisesinin kapısına çıkarak...

Ekrem İmamoğlu'na sitem edip intihara kalkıştı

İstiklal Caddesi'nde bir kişi Galatasaray Lisesinin kapısına çıkarak intihar girişiminde bulundu

Şahıs, "Ey İmamoğlu bana iş için söz verdin, tutmadın" diyerek bağırdı

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde bir kişi Galatasaray Lisesinin kapısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Daha önce de benzer girişimleri olduğu ve adının Sebahattin D., olduğu öğrenilen adam, "Ey İmamoğlu bana iş için söz verdin, tutmadın" diyerek bağırdı. Sebahattin D. uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek kapıdan indirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı'nda yaşandı. Galatasaray Lisesinin giriş kapısının tepesine çıkan bir kişi kapıda bulunan Arapça tabelaların üzerine hazırladığı dövizleri koydu ve intihar edeceğini söyledi. Kapının üzerine çıkıp bağırmaya başlayan adamı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Galatasaray Lisesinin önüne gelen itfaiye ekipleri atlama ya da düşme ihtimaline karşın hava yastığı açarak önlem aldı. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de hazır bulundu.

"Ey İmamoğlu, bana iş için söz verdin, sözünü tutmadın"

Adının Sebahattin D. olduğu ve daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu öğrenilen adam zaman zaman "Ey İmamoğlu, bana iş için söz verdin. Sözünü tutmadın", diyerek bağırdı. Sebahattin D.'nin kapının üzerine astığı dövizlerde ise, "Ey İmamoğlu, sen de bayat çıktın şeklinde ifadeler olduğu görüldü.

Belediye Başkan yardımcısı ikna etti

Saatlerdir kapının üzerinde bekleyen Sabahattin D. uzun uğraşlar sonucunda ikna edilerek çıktığı yerde aşağıya indi. Sebahattin D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ekrem İmamoğlu'na sitem edip intihara kalkıştı
Ekrem İmamoğlu'na sitem edip intihara kalkıştı
Ekrem İmamoğlu'na sitem edip intihara kalkıştı
Ekrem İmamoğlu'na sitem edip intihara kalkıştı

İstiklal Caddesi, Ekrem İmamoğlu, Galatasaray, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekrem İmamoğlu'na sitem edip intihara kalkıştı - Son Dakika


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