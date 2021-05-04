Ekrem İmamoğlu'na 'Türbe' soruşturmasını, basın sözcüsü Murat Ongun'da doğruladı - Son Dakika

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın bugünkü köşesinde kaleme aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma iddiası İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından doğrulandı.

TÜRBEYE GİRERKEN ELLERİNİ BAĞLADIĞI GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

Barış Pehlivan 'İmamoğlu'nun suçlanan elleri' başlıklı yazısında Ekrem İmamoğlu'na geçen yıl İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü etkinlikleri sırasında Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne girerken ellerini arkadan bağladığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldığını belirtti. Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

"Elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezindiniz diye hakkınızda soruşturma açılır mı? Açılmışı var... Bundan tam bir yıl önceydi.İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümüydü. Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde bir anma töreni düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılımcılar arasındaydı.Bilmeyenler olabilir; Fatih'in eşi Gülbahar Hatun'un türbesi de aynı avludaydı. İşte, hazır olun...

İmamoğlu'nun türbe ziyaretinde çekilen bu fotoğrafı büyük tartışma yaratmıştı.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İmamoğlu'nun o türbenin dışında yürürken ellerini arkasından bağlaması İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi. Ve geçen hafta şu suçlamayla Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi istendi: '2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası...'Sahi, yürürken bağlanan eller mi suçluydu, onlara suç yazan bağlı eller mi?"

SORUŞTURMAYI MURAT ONGUN DA ONAYLADI

Barış Pehlivan'ın köşe yazısının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun da soruşturmayı doğruladı.

Ongun, " Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki DOĞRUDUR. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir" ifadesini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmayla ilgili açıklamada bulundu.

Çataklı şunları söyledi;

"Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor."