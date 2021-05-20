Ekrem İmamoğlu'na Twitch yayınında bot saldırısı yapıldı! - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'na Twitch yayınında bot saldırısı yapıldı!

20.05.2021 09:34

Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Twitch hesabı açtığını duyurdu. Twitch dünyasına giriş yapan siyasetçiler arasına katılan İmamoğlu, dün gerçekleştirdiği yanında bot saldırılarına maruz kaldı. "Ekrem istifa" yazan hesapların yorumları daha sonra Twitch tarafından silindi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan yeni bir Twitch kanalı açtı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte yayın hayatına başlamış olan Ekrem İmamoğlu, Twitch kanalı üzerinden gençlerle buluşmayı hedefliyor.

Başkan İmamoğlu, dün "ekremimamoglu" Twitch kanalı üzerinden gerçekleştirdiği yayın sırasında bot saldırılarına maruz kaldı. Bir Twitter kullanıcısının paylaşıma göre Başkan İmamoğlu, eski yıldız futbolcu ve Survivor fenomeni Sercan Yıldırım ile yaptığı yayın sırasında bariz bir şekilde bot saldırılarına maruz kalıyor. Yapılan bu saldırıların kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği ise bilinmiyor.

Ekrem İmamoğlu'na Twitch yayınında bot saldırısı yapıldı!

EKREM İMAMOĞLU İLK YAYININI GERÇEKLEŞTİRDİ

19-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek, Spor İstanbul Gençlik ve Eğlenceli Festivali dün ilk yayınını gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalı üzerinden gerçekleşen festival saat 19.00'da "Zor Sor" etkinliğiyle başlangıç yapmış oldu. İmamoğlu, üç gün sürecek etkinlik boyunca birçok sanatçı, sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi gençlerle buluşacak.

Dün gerçekleşen yanında Başkan İmamoğlu'na Kaan Sezyum, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem İşçiler, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül, Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Sürücü, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş gibi Twitch Türkiye'nin sevilen isimleri ve sosyal medya fenomenleri eşlik etti.

19-22 Mayıs tarihleri arasında sürecek festivale katılım ise tamamen ücretsiz. Festival "ibbsporistanbul" Twitch kanalı üzerinden gerçekleştirilecek.

Ekrem İmamoğlu'na Twitch yayınında bot saldırısı yapıldı!

Ekrem İmamoğlu, Twitch, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Ekrem İmamoğlu'na Twitch yayınında bot saldırısı yapıldı! - Son Dakika


YORUMLAR (7)
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