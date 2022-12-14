İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, Almanya'dan Türkiye'ye dönen Kılıçdaroğlu'nu karşıladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NU İMAMOĞLU VE YAVAŞ KARŞILADI

Davanın olduğu gün Almanya'ya gittiği için eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu'nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Saraçhane'deki İBB binasına geçti.

CHP LİDERİNDEN İMAMOĞLU'NA TELEFON

Böylesine kritik bir günde Almanya'ya gittiği için tepkilerin hedefi haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu, davada karar açıklanmadan önce Ekrem İmamoğlu'yla telefonda görüşmüştü. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na desteklerini iletmişti.

"YARGININ ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Daha sonra, "Adalet, adalet, adalet" notunu düşerek bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı bellidir. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir" demiştir. Bunu diyen hakimin beraat dışında vereceği her karar Saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum, yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından bir video daha paylaşan CHP lideri, "Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim "Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı bellidir. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir" notunu düştü.

"ADALETSİZLİĞİ YAPANLARIN DA BUNU ASLA YANINA BIRAKMAYACAĞIZ"

İmamoğlu'nun hapis cezası almasının ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hukukun nasıl katledildiğini bir kişinin iradesine teslim edilen bir devletin nasıl çürüdüğünü, adaletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını gayet net görüyoruz. Ama şundan hiç kimsenin endişe duymaması lazım; biz sonuna kadar adaleti savunacağız. Adaletsizliği yapanların da bunu asla yanına bırakmayacağız" demişti.

"HİÇBİR CHP'Lİ GERİ ADIM ATMAZ"

Bu açıklamadan kısa süre sonra yeni bir video yayımlayan CHP lideri, "Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu ülkede artık darbeci de Saraydır, yasakçı da Saraydır! Öyle de muamele göreceklerdir. 28 Şubatçılar artık sarayın içindedir. Unuttuğunuz bir şey var hiçbir CHP'li geri adım atmaz" diye konuştu.