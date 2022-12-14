İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, Almanya'dan Türkiye'ye dönen Kılıçdaroğlu'nu karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, Almanya'dan Türkiye'ye dönen Kılıçdaroğlu'nu karşıladı

14.12.2022 23:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya gittiği için tepkilerin odağı haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye döndü. İstanbul Atatürk Havalimanına inen Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu karşıladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ekrem İmamoğlu'na verilen cezasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan İstanbul'a geldi

KILIÇDAROĞLU'NU İMAMOĞLU VE YAVAŞ KARŞILADI

Davanın olduğu gün Almanya'ya gittiği için eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu'nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Saraçhane'deki İBB binasına geçti.

Ekrem İmamoğlu'na verilen cezasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan İstanbul'a geldi

CHP LİDERİNDEN İMAMOĞLU'NA TELEFON

Böylesine kritik bir günde Almanya'ya gittiği için tepkilerin hedefi haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu, davada karar açıklanmadan önce Ekrem İmamoğlu'yla telefonda görüşmüştü. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na desteklerini iletmişti.

Ekrem İmamoğlu'na verilen cezasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan İstanbul'a geldi

"YARGININ ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Daha sonra, "Adalet, adalet, adalet" notunu düşerek bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı bellidir. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir" demiştir. Bunu diyen hakimin beraat dışında vereceği her karar Saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum, yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından bir video daha paylaşan CHP lideri, "Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim "Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı bellidir. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir" notunu düştü.

Ekrem İmamoğlu'na verilen cezasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan İstanbul'a geldi

"ADALETSİZLİĞİ YAPANLARIN DA BUNU ASLA YANINA BIRAKMAYACAĞIZ"

İmamoğlu'nun hapis cezası almasının ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hukukun nasıl katledildiğini bir kişinin iradesine teslim edilen bir devletin nasıl çürüdüğünü, adaletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını gayet net görüyoruz. Ama şundan hiç kimsenin endişe duymaması lazım; biz sonuna kadar adaleti savunacağız. Adaletsizliği yapanların da bunu asla yanına bırakmayacağız" demişti.

"HİÇBİR CHP'Lİ GERİ ADIM ATMAZ"

Bu açıklamadan kısa süre sonra yeni bir video yayımlayan CHP lideri, "Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu ülkede artık darbeci de Saraydır, yasakçı da Saraydır! Öyle de muamele göreceklerdir. 28 Şubatçılar artık sarayın içindedir. Unuttuğunuz bir şey var hiçbir CHP'li geri adım atmaz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'na verilen cezasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan İstanbul'a geldi
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilk yorum: Yanlarına bırakmayacağız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilk yorum: Yanlarına bırakmayacağız İmamoğlu: 'Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu ve Uysal'la Buluşmak Üzere Sizleri Yarın Saat 16.00'da, Saraçhane'de, Birliğe ve... İmamoğlu: 'Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu ve Uysal'la Buluşmak Üzere Sizleri Yarın Saat 16.00'da, Saraçhane'de, Birliğe ve...

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Almanya, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Genel İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, Almanya'dan Türkiye'ye dönen Kılıçdaroğlu'nu karşıladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:21 Beşiktaş uyarmıştı! Sakat sakat sahaya çıkan Romain Saiss maça devam edemedi
23:09 Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına ilişkin düzenleme geri çekildi
22:53 İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, Almanya'dan Türkiye'ye dönen Kılıçdaroğlu'nu karşıladı
22:44 Saat veren Ekrem İmamoğlu vatandaşları yine Saraçhane'ye çağırdı
22:43 Rusya'da kadın taraftarın öptüğü TRT yorumcusu Tarık Üstün'ü Katar'da erkek taraftarlar rahatsız etti
22:27 Arınç'tan İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası sert çıkış: Utanç verici ve umut kırıcı
22:17 Ekrem İmamoğlu'na Yunanistan'dan destek geldi: Türkiye'de demokrasi için kara bir gün
22:13 Moral ziyaretine gelen Akşener'in sözlerini duyan İmamoğlu kahkahayı bastı
22:07 Fenerbahçe'ye Rossi piyangosu! Gelecek para nefes aldıracak
22:07 Fed piyasaların beklediği kararı duyurdu! Art arda 7. kez faiz artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 00:00:32. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, Almanya'dan Türkiye'ye dönen Kılıçdaroğlu'nu karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement