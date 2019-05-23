Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan AA muhabiri için başsağlığı mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan AA muhabiri için başsağlığı mesajı

12 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan AA muhabiri için başsağlığı mesajı, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı yayımladı.
İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
"Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşüp hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ve arama faaliyetlerinde şehit olan Astsb. Mustafa Gidergelmez ile Uz. Çvş. Eyüp Kapaklıkaya'ya Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim."
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:07 Kaynak: AA
Trabzon, 10 Mayıs, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
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