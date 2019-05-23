Ekrem İmamoğlu'ndan AA muhabiri için başsağlığı mesajı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı yayımladı.

İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşüp hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ve arama faaliyetlerinde şehit olan Astsb. Mustafa Gidergelmez ile Uz. Çvş. Eyüp Kapaklıkaya'ya Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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