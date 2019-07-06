Ekrem İmamoğlu'ndan Akçakoca Belediyesine ziyaret
29 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akçakoca Belediyesini ziyaret etti.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:53 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, Akçakoca
Belediyesini ziyaret etti. Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen festival programı öncesi ilçeye gelen İmamoğlu, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a ziyarette bulundu.
İmamoğlu, MHP
'li Belediye Başkanı Yanmaz'a görevinde başarılar dilediğini belirtti.
Ziyarette, Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, İmamoğlu'na hediye takdim etti.
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