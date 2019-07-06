Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan Akçakoca Belediyesine ziyaret
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Ekrem İmamoğlu'ndan Akçakoca Belediyesine ziyaret

29 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akçakoca Belediyesini ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Akçakoca Belediyesine ziyaret, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akçakoca Belediyesini ziyaret etti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen festival programı öncesi ilçeye gelen İmamoğlu, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a ziyarette bulundu.
İmamoğlu, MHP'li Belediye Başkanı Yanmaz'a görevinde başarılar dilediğini belirtti.
Ziyarette, Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, İmamoğlu'na hediye takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:53 Kaynak: AA
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