Ekrem İmamoğlu'ndan Arnavutköy'deki Derneklere Ziyaret

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Arnavutköy'deki bazı dernekleri ziyaret etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Arnavutköy'deki bazı dernekleri ziyaret etti. İstanbul'un sorunlarına dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul'un genel anlamda şehir planı diye bir kavramı yok" dedi.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmalarına Arnavutköy'de gerçekleştirdiği bir dizi programla devam ediyor. Bu kapsamda İmamoğlu, Arnavutköy'deki bazı dernekleri ziyaret etti. İlk olarak Erzurum Horasanlılar Derneği tarafından düzenlenen Dernekler Buluşmasına katılan İmamoğlu, kentte yaşayan Erzurumlu vatandaşlardan 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçime ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Buradaki toplantının ardından Trabzonlular Derneğine; sonrasında ise Sinoplular Derneği'ne geçen Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimler öncesi projelerini anlatarak vatandaşlardan destek istedi.



"İstanbul'un genel anlamda şehir planı diye bir kavramı yok"



Dernek ziyaretlerinde İstanbul'un sorunlarına da değinen CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un genel anlamda şehir planı diye bir kavramı yok, nüfus nedir, şehir nasıl yerleşir, bütün bunlar. Ne yapılmalı? Bu şehrin geleceğini senin bilmen lazım. Şu anda senin de, benimde birçok hemşehrimin de Arnavutköy'ün geleceğiyle ilgili hiçbir fikri yok. İstanbul'la ilgili de yok. Yani İstanbul 25-30 milyon olacak bilmiyoruz. En güzel teması genç kardeşim yaptı. Bu şehir Avrupa'da uyuşturucudan en fazla ölen insana sahip. En fazla uyuşturucu kullanımına sahip, ölümlerin birçoğunun neden olduğu tespit edilemiyor. Çünkü bonzaiden ölenlerin neyden öldüğü tespit edilemiyor. Böyle bir şey yok. Bazı uyuşturucular tespit edilebiliyor, bonzai tespit edilemiyor. Az önce başka bir dernekte söyledim. 18-25 yaş arası 350 bin genç var. Okumuyor, mesleği yok, işi yok" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

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