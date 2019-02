Ekrem İmamoğlu'ndan Arnavutköy Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Muharrem Yaman ve beraberindeki partililer Arnavutköy de Hadımköy Mahallesi semt pazarını ve çevredeki esnafı ziyaret etti.

İmamoğlu pazar ziyareti öncesi bir vatandaşa seyyar satıcıdan balık aldı, bir süre sohbet etti. İmamoğlu buradan semt pazarına geçti. Hadımköy Mahallesi semt pazarında bulunanlar İmamoğlu'na büyük ilgi gösterdi.







"HANGİ ÇOCUĞA SORSAN BİRİNCİ ŞEY YEŞİL ALAN,PARK İSTİYOR"



Pazarın girişinde "Bizim için ne yapacaksınız?" diye soru soran çocuğa Ekrem İmamoğlu, "Bütün çocukların iyi eğitim almasını sağlayacağız. 12 yaşına kadar İstanbul'da ücretsiz seyahat etmelerini sağlayacağız. Sizlere spor sahaları sağlayacağız. Her ilçemize kütüphaneler yapacağız" dedi.



Basın mensuplarının "Sen ne istiyorsun" sorusuna ise çocuk "Park" cevabını verdi. İmamoğlu, "Hangi çocuğa sorsan birinci şey yeşil alan, park istiyor" şeklinde konuştu.







İMAMOĞLU'NDAN HEDİYE ATKI



Ekrem İmamoğlu'ndan genç bir çocuk atkısını istedi. İmamoğlu isteği kırmadı ve atkısını çıkartarak genç çocuğa kendi elleriyle atkısını bağladı. İmamoğlu, Hadımköy semt pazarı ziyaretinden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin "Parti meclisinde İstanbul'un bazı adayları hala belli değil, geç mi kalındı sorusu var. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Beş ilçe kalmıştı. Bugünkü parti meclisinde tahmin ediyorum hepsi çıkacak. Dört yerel seçimi ele alırsak aslında en erken adaylaşma döneminin yaşandığını dönem bu dönem" diye yanıt verdi.







BİRİNCİ SIRA HER İLÇENİN KENDİ İLÇESİNE AİT ADAYLAR BÜYÜK ORANDA ÇIKTI



"Listelerden memnun musunuz?" sorusuna ise İmamoğlu, "Benim şahsi bakışımdan öte tümüyle yorumlamak lazım. Birinci sıra her ilçenin kendi ilçesine ait adaylar, büyük oranda çıktı. Bu değerli bir şey. O ilçenin bildiği, tanıdığı adaylar adaylaştı. Büyük oranda memnuniyet olacağını düşünüyorum. Tabi ki küskün olanlar olacaktır, kırgın olanlar olacaktır hepsini tamir etmek sorumluluğumuzdadır. İstanbul'da garanti kavramını çok yukarlara taşıdık .Dört beş ilçe konuşulur ama ben bu seçimde yirmi beş ilçeye yakın ilçede ciddi bir karşılığımız olduğunu görüyorum. Yirmi beş ilçenin iddiamız içerisinde olduğunu şimdiden hissediyorum" şeklinde yanıt verdi. - İstanbul

