Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan Bağcılar'da Esnaf Ziyareti

Ekrem İmamoğlu'ndan Bağcılar'da Esnaf Ziyareti

25 dakika önce

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan(İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan ve beraberindeki partililer, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Bağcılar'da Esnaf Ziyareti, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan(İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan ve beraberindeki partililer, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaflarla konuşan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için destek istedi.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Ordu Göl Köy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne girdi. Buradakilerle sohbet eden İmamoğlu, derneğe takvim hediye etti. İmamoğlu, dernektekilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı. İmamoğlu, mahalledeki esnafları ziyaret etti ve beraberindekilerle bir lokantaya girerek burada yemek yedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:48 Kaynak: DHA

Bağcılar, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Standını Ziyaret Etti

Son Dakika! Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin Bakan Müjdeyi Verdi! Paralı Poşet Uygulamasında Vatandaşın Dediği Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 22:13:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan Bağcılar'da Esnaf Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]