Ekrem İmamoğlu'ndan Bağcılar'da Esnaf Ziyareti
25 dakika önce
CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan(İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan ve beraberindeki partililer, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
CUMHURİYET Halk Partisi(CHP
) İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan(İBB
) Adayı Ekrem İmamoğlu
, CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan
ve beraberindeki partililer, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi
'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaflarla konuşan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için destek istedi.
Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Ordu
Göl Köy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne girdi. Buradakilerle sohbet eden İmamoğlu, derneğe takvim hediye etti. İmamoğlu, dernektekilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı. İmamoğlu, mahalledeki esnafları ziyaret etti ve beraberindekilerle bir lokantaya girerek burada yemek yedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:48 Kaynak: DHA
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