Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya Yanıt: "Gidip Çay İçecek Kahvehane Bulamayacak"

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için "İstinaf ve Yargıtay onadığı anda görevden alırım" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. İmamoğlu, "Düşünsenize, tekil şahıs kipini kullanıyor; 'Alırım, görevden alırım, yaparım, ederim.' Yahu gidip çay içecek kahvehane bulamayacak İçişleri Bakanı. Ne Gaziosmanpaşa'da bulabilecek ne de Of'ta bulabilecek" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Hatları AŞ'nin tarihi Haliç Tersanesi'nin 567'nci kuruluş yıl dönümünde 5 elektrikli deniz taksiyi suya indirmesi dolayısıyla bugün düzenlenen törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na yöneltilen soru ve cevapları şöyle:

"KISKANÇLIĞI O KADAR BÜYÜMÜŞ Kİ SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN..."

Soru: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup konuşmasında, "Birbirlerinin gözlerini oyacak noktadaydılar; çıktı, 'Benim oğlum gibidir' dedi. Oğluna sahip çık" açıklamasını yaptı. Aslında Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri ama tabii siz de dahilsiniz. Ne demek istersiniz?

İmamoğlu: Bizde ayrı gayrı yok. Sayın Kılıçdaroğlu, bizim ailemizin lideri. Dolayısıyla eğer ona bir laf edilmişse ona bizim de cevap verme hakkımız vardır. Zira bahsettiği kavramın içinde ben de varım. Tabii bizim bir aile oluşumuza, kuvvetli bağlarla birbirine sarılıyor olmamıza bu kadar ilgi göstermesi garip. Demek ki kendi ailesi içerisinde bu birliği ve bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor. Yani bu kıskançlığı o kadar büyümüş ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın, gözü hiçbir şey görmeyecek hale geldi diyebilirim. Ama biz, çok sıkı bağlara sahibiz, CHP ailesi olarak. Genel Başkanı'mla benim aramdaki ilişkiyi Genel Başkan'ın bir 'baba-oğul ilişkisi' diye tariflemesi, muhteşem bir duygu. Bunu bir tek babam kıskanır diye düşündüm. Hani babam der ki 'Ya nasıl böyle bir şey der benim oğluma'. Ama babam da kıskanmaz. Babam da gurur duyar, oğluna böyle bir duygu besleyen Genel Başkanı olmasından. Fakat görüyorum ki kıskançlık duygusu Sayın Cumhurbaşkanı'nda yüksek.

"İSTANBUL'U DEVRALDIK, KISKANÇLIĞINIZ TAVAN YAPTI"

Ama ben, buradan, hazır bu konu geçmişken Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunmak istiyorum: İstanbul'u devraldık, kıskançlığınız tavan yaptı. Her hamlemizde kıskançlığınız büyüyor. ve bu kıskançlıkla yapılan hamleleriniz, saldırılarınız, bize müdahaleleriniz, şimdi hukuk eliyle derece yükseltti. Görevden alıkonulmak istenen, görevden alınmak istenen dil ile bir nevi, tehdit edilen bir pozisyonda kalmamız sağlanmaya çalışılıyor. Bunların hiçbiri bir kere bizi korkutmaz. Yani biz, 'Korkma…' diye diye büyüyen bir nesiliz. İstiklal Marşı'mızın o ilk kelimesi, 'Korkma'yla başlar. Ben her zaman söylüyorum; biz asla korkmayız. Ama kendilerine şunu tavsiye ediyorum: Ben neredeyim şu anda? Kasımpaşa'dayım. Yani bugün 567'nci yılını tersanemizin kutladık. Kasımpaşa, önemli bir yerdir. Yiğit delikanlıların olduğu bir semttir ve mertçe mücadele için hayatını ortaya koyan insanlar vardır. Kasımpaşa'nın böyle bir namı vardır.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NI MERTÇE MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ"

Ben, buradan hem bir Kasımpaşalı olarak hem de hemşeri sayılırız, mertçe mücadeleye davet ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Yani bizim bu büyük ailemizden, bu büyük takımımızdan, bu büyük muhalefet cephesinin oluşumundan insan eksiltmeye çalışmasın. İnsan eksiltmeye değil, mertçe mücadeleye davet ediyorum. Bu elinizdeki devlet gücünü kullanarak insanları sindirme kavramından uzaklaşsınlar. Bunu da bir tek kendileri yapabilir. Lütfen yapsın. Bu işin yanlış olduğunu, bu işin doğru bir karar olmadığını çıkıp açıklamasını bekliyorum. Bu işin istinaftan dönmesinin şart olduğunu çıkıp açıklamasını bekliyorum. Bunu yaparsa kendine yakışanı yapmış olur. Bıraksın bizim baba-oğul ilişkimizi. Kıskandığının farkındayım. Kıskanmaya devam etsin. Biz, daha çok sarılacağız birbirimize. Ama bu mertliği bekliyorum ben.

"BİZİM MESELEMİZ, 85 MİLYON İNSANIN İKTİDAR OLMASI"

Soru: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine aday olacağını biliyoruz. Sizin de muhtemel adaylardan biri olarak isminiz sürekli geçiyor. Mertçe mücadeleden kastınız Cumhurbaşkanlığı yarışında bir mücadele mi?

İmamoğlu: O tarafın meselesi, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi olabilir. Bizim meselemiz, memleketin iyi olması meselesi. Yani karşımızdaki iktidarın meselesi, 'O bir kişi makamda kalsın da gerisi teferruat' olabilir. Bizim meselemiz, 85 milyon insanın iktidar olması meselesi. Onun için farklı yerlerden bakıyoruz. Onun için benim söylediğim hiçbir sözün, benim kişisel bir kararım ya da yolculuğumla ilgisi yok. Muhalefetin bütüncül mücadelesinin ortaya koyduğu kararlı yolculuğun mertçe bir alanda olabilmesi için şartları sağlasın. Bu hem vazifesidir; bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyet'i devletinin, 200 yıllık demokrasi mücadelesi verilen bu toprakların cumhurbaşkanı olarak sorumluluğudur. Onu hatırlatıyorum hem de Kasımpaşa'dan sesleniyorum: Yapması gerekir. Ne demek istediğimi anlamıştır diye düşünüyorum.

"GİDİP ÇAY İÇECEK KAHVEHANE BULAMAYACAK"

Soru: Hakkınızda çıkan kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı, "Cumhurbaşkanı seçilirse ve hemen arkasından karar kesinleşirse mazbatayı alamaz" dedi. İçişleri Bakanı Soylu da "Karar kesinleştiği anda görevden alırım" açıklamasını yaptı. Bu açıklamaların bu kadar erken bir seviyede yapılmış olması üzerine neler söylersiniz?

İmamoğlu: Dedim ya işte bunların hepsini bitirecek olan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mertçe yapacağı açıklamalar. Yoksa böyle konuşur giderler. Düşünsenize, tekil şahıs kipini kullanıyor; 'Alırım, görevden alırım, yaparım, ederim". Yahu gidip çay içecek kahvehane bulamayacak İçişleri Bakanı. Ne Gaziosmanpaşa'da bulabilecek ne de Of'ta bulabilecek. Bu kibirli, bu hani haddini aşan, makamı… Bakın, biz makama geldik değil mi? Ben, makama bir şeyler katmaya gayret ediyorum. İstanbullulara hizmet etmeye gayret ediyorum. Onlar ise makamdan güç alan şahsiyetler. YSK Başkanı, İçişleri Bakanı… Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakın, en az konuşan makamlardır. Çünkü bunlar gerçekten kutsaldır. Çok önemlidir. İçişleri Bakanı'nın yönetim hattına bakın; güvenliğiniz, 7/24 yaşam koşullarınızın emanet edildiği alanlardır. Saygı, minnet duyuyorum; jandarmamızın önünde, polisimizin önünde, şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ama bu dil, o alana yakışmayan bir dil. Yani benim peşimden MOBESE'leri izleyen bir göz, başka ne der işte? 'Alırım' der, 'yaparım' der, 'ederim' der. Böyle bir akıl. Ben MOBESE işini bıraktım zannetmezsin. Ben, MOBESE meselesini, hayatta var olduğum sürece takip edeceğim. Çünkü bugün yaptıkları da aslında bir nevi MOBESE sürecinin basına aktarılması gibi bir süreç.

"GÖREVİNİ YAP, SÜRECİNE ODAKLAN"

YSK Başkanı, işine bak. Başka konularda 'Cevaba lüzum yoktur' demecini veriyorsun, ama bu mesele olunca… Bu arada gazeteciyi tebrik ediyorum, güzel bir habercilik örneği göstermiş ve sorumsuz bir dilin ortaya çıkmasını sağlamış. Görevini yap. Sürecine odaklan. Geçmiş seçimde ne oldu? YSK'ya siyasi baskı uygulandı. Siyasi baskı, siyasi erk, 'Bu seçim iptal edilmelidir' dedi. 'Hırsızlar var' dendi. Yani ne güzel ikili, bak sıraladınız. İçişleri Bakanı, '700'e yakın terörist tespit ettik' dedi sandıklarda. Ne oldu üç senenin sonrasında? Davalar açıldı, yargılanan 40 küsur kişi oldu, bir tane suçlu yok; beraat. Bu karar, bu insanlara zulüm. Bu insanlara ikinci bir seçim yaptırmak, bu ayıbı işletmek, milyonlarca, on milyonlarca, yüz milyonlarca liranın harcanmasına sebep olmak… Yani hiç oturup düşünmüyorlar mı? Kafasını ellerinin arasına alıp hiç mi vicdan muhasebesi yapmıyorsunuz? Hala çıkıp yön vermeye, dizayn etmeye çalışıyorsunuz talimatla. Bugünün anahtar kelimesi iki tane. Bana baksınlar, İstiklal Marşı'nın o ilk kelimesini, 'Korkma'yı unutmasınlar. Bir de Ankara'ya baksınlar, beklentimi ifade ediyorum; mertlik. Bu kadar.

"NE GÜZEL SÖYLEMİŞ"

Soru: Bugün de bir açıklama Selahattin Demirtaş'tan geldi. Kendisi, "Stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip koltuğunu almak için seçime gidiyoruz. Hepimizin amacı, bu makamı gerçek sahibine, yani halka teslim etmek olmalıdır. İsimler üzerinden tartışma yürütmek, belirlenen amaçtan sapmak anlamına gelir" dedi. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?

İmamoğlu: Ne güzel söylemiş. Az önce söylediğimi tekrar etmiş. 85 milyon insana emanet etmek istiyoruz Cumhurbaşkanlığı koltuğunu. Kendilerine 'Geçmiş olsun' diliyorum. İnşallah bu süreç, onu da çoluğuna, çocuğuna, ailesine, eşine kavuşturacak. Hukuksuz yargılanıp içeride yatan benim kardeşim Tayfun'u da Can'ı da diğer arkadaşlarını da çoluğuna, çocuğuna, evlerine, ailelerine kavuşturacak. Yani bütün bu hukuksuz alanlar sona erecek. Kesinlikle öyle. Bu seçim mücadelesi, kişisel mücadele alanı değil kardeşim. Ben ne diyorum? İstanbul Belediye Başkanı'yım. Neferiyim. ve bu seçimi milletimiz için kazanacağız. 85 milyon insan için. Bana o hukuksuz kararı veren hakimin, savcının çocukları ve eşleri için kazanacağız bu seçimi. Onların çocuklarının, onların eşlerinin hayat boyu hiçbir hukuksuz alanla ortama maruz kalmamaları ve mağdur olmamaları için bu seçimi kazanacağız. O bakımdan çok güzel söylemiş Sayın Demirtaş. Diline sağlık.

"HER CHP'LİNİN, AİLESİNİN LİDERİ OLAN GENEL BAŞKANI SAYIN KILIÇDAROĞLU, ADAYIDIR"

Soru: "Oyuna girecek oyunculardan biriyim" dediniz. Bu, sizin adaylığınız gibi algılandı. Sizin adayınız kim?

İmamoğlu: Tek başına bir oyun izlemeye alıştığınız için tek başına, takım oyunundan hala uzaklaştınız, hiç anlamıyorsunuz. Takım oyunundan bahsediyorum; oyuna girecek oyuncudan, teknik direktörden bahsediyorum. Yani takım oyununu unuttu millet, çünkü bir tek kişilik oyun görüyor yıllardır ve unuttuğu için takım oyununu kavrayamıyor. Takım oyunu şudur; 'Oyuna girer bir insan, performansını seversin' diyorum. Takım oyuncusuyum ve takımda oyuna girecek, oyun oynayacak kişilerden birisiyim; beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar, yolda sakatlamaya çalışıyorlar. Onu ima ettim ben. Her CHP'linin, ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, adayıdır.