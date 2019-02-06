Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan Cemevi Ziyareti

Ekrem İmamoğlu'ndan Cemevi Ziyareti

1 saat önce

Harun UYANIK / İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamından cemevi ziyaretinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Cemevi Ziyareti, System.String[]
Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamından cemevi ziyaretinde bulundu.

Küçükçekmece Garip Dede Cemevi'ne gelerek ziyarette bulunan İmamoğlu'na cemevi yöneticilerince kılıç hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-İmamoğlu'nun ziyareti

-Kılıç hediye edilmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:21 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binadan İki Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş

İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:53:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan Cemevi Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]