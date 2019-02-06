Ekrem İmamoğlu'ndan Cemevi Ziyareti
1 saat önce
Harun UYANIK / İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamından cemevi ziyaretinde bulundu.
Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, seçim çalışmaları kapsamından cemevi ziyaretinde bulundu. Küçükçekmece
Garip Dede Cemevi'ne gelerek ziyarette bulunan İmamoğlu'na cemevi yöneticilerince kılıç hediye edildi.
Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun ziyareti
-Kılıç hediye edilmesi
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:21 Kaynak: DHA
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