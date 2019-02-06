Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan Cemevi Ziyareti

Ekrem İmamoğlu'ndan Cemevi Ziyareti

53 dakika önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamından cemevi ziyaretinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Cemevi Ziyareti, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamından cemevi ziyaretinde bulundu.

Küçükçekmece Garip Dede Cemevi'ne gelerek ziyarette bulunan İmamoğlu'na cemevi yöneticilerince kılıç hediye edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:49 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
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