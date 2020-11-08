Ekrem İmamoğlu'ndan deprem açıklaması - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan deprem açıklaması

08.11.2020 00:57
Ekrem İmamoğlu'ndan deprem açıklaması, System.String[]

İzmir'deki depremin ardından kurulan çadır alanında depremzedeleri ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul depremi, özellikle büyük deprem Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur.

İzmir'deki depremin ardından kurulan çadır alanında depremzedeleri ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul depremi, özellikle büyük deprem Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur. Hem ekonomik hem can kaybı hem motivasyon kaybı olarak. Afet öncesini, afet sonrasından çok daha fazla ele almalı, tartışmalı ve çözüm bulmalıyız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'deki depremin ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanında kurulan çadır alanında depremzedeleri ziyaret etti. Hem depremzedeler hem de çadır alanındaki görevlilerle sohbet eden İmamoğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti. Ziyaretin ardından ortak basın açıklamasında konuşan İmamoğlu Türkiye'deki deprem gerçeğini hatırlatarak, "Her zaman 'İstanbul'un en önemli nedir?' dediğimizde 'deprem' diyoruz. Biz depremi konuşmalı, çözüm bulmalı, sorgulamalı ve bilmeyiz. Deprem doğanın gerçeği ama insanı öldüren şey ne yazık ki insanın kendi eliyle yaptığı yapılar. Bu 2 kere 2 eşittir 4 kadar net bir tanım. Bizim afet öncesi ve sonrası diye konuştuğumuz iki aşama var. Şu an afet sonrasını yaşıyoruz. Bu konuda deneyimliyiz yara sarıyoruz ama giden geri gelmiyor. İnsanlarımız ölüyor, mal kaybı yaşıyoruz. İstanbul depremi, özellikle büyük deprem Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur. Hem ekonomik hem can kaybı hem motivasyon kaybı olarak. Afet öncesini, afet sonrasından çok daha fazla ele almalı, tartışmalı ve çözüm bulmalıyız. Depreme dair depremin kendi içinde seferberlik duygusu ile bu konuya sarılmalıyız. Biz daha fazla ne yapmalıyız, nasıl işbirliği oluşturmalıyız hususunda çok önemli yol almak zorundayız. Ülkemizde her kurumun sorumluluk sahibi olduğu gibi her vatandaşın da sorumluk sahibi olduğunu her ortamda hatırlatmalıyız. Bu işler çok dağınık olmamalı. Yerelden yönetilmeli. Yerelde sıkı sitem oluşturulmalı. İlla 'işin başına belediye başkanı geçsin' demiyoruz. Bütünlükçü kavaramla depremin konsey şeklinde ele alındığı sistem oturtulmalı, içinde herkes olmalı. Örneğin dönüşüm ortaya konulacaksa finansmana ihtiyaç var. Finans aktörlerin olmadığı ortamda kendi başınıza yazıp çizseniz anlamı yok" diye konuştu.

"Şehir konseyleri kurulmalı"

İmamoğlu şöyle konuştu: "Bir kanun tasarısı üzerinde hep beraber çalışıyoruz. Sahada karşılığı olmayan kanunla var. Bir kavram kargaşası içindeyiz. Ana felsefeyi ortaya koyup çözüm ortaya koymalıyız. Şehir konseyleri kurup derhal bu şehirleri insanlara ne yazık ki mezar olacak değil teminat olacak yuvalara dönüştürmeli. Büyük depremi yaşadığımızda 100 milyarlarda dolar zarar olduğunda orada bankacı da inşaatçı da kalmaz. Türkiye'deki yapı stokunun güçlendirilmesi önemli bir konu. Hiçbir kurum tek başına sorumluluk alamaz. Bu işi hep beraber çözebiliriz. Vatandaşın karşısına tek bir akılla çıkmalıyız. Realist olmalıyız. Bunu yaptığımızda ancak çözüm olabilir. Yaşam hakkını koruyan mekanizmayı var etmeliyiz. Birçok bina tespit edilmiş yıkılamıyor. Bu işe baş koyan kişi de 'bir daire yerine 5 daire isterim' demeyecek, hatta biraz az alacak. Devlet olarak bizler de el ele vereceğiz vergi indirimi yapacağız, Belki 0 faiz ile uzun vadeli finansman bulacağız. Türkiye yapı stokunu güçlendireceğiz ve tek bir insanın buru kanamayacak. Bu işin partisi yok. Bu işte bilim, akıl, teknoloji var. Bir araya gelmekten korkmayacağız. Giden canların peşinden hepimiz üzgünüz. Ülkemizin birinci meselesi depremdir. Virüsle mücadele ediyoruz. Bu da geçecek ama deprem yaşamın bir gerçeği. Vardı, hep var olacak. Deprem ana meselemizdir. Türkiye'deki tüm kurum ve kuruluşlar dayanışma içinde olmalıdır."

"Müthiş bir dayanışma"

Türkiye'nin deprem gerçeği ile yüzleşmek ve bu sorunu çözmek zorunda olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Yarın İstanbul'un, herhangi bir yerin başına gelebilir. O zaman yanımıza koşacak, can cana beraber mücadele verebilecek kıymetli kurumlarımız, değerli yöneticilerimiz var. Ben İzmir depremini Covid ile mücadele esnasında hastanede yaşadım diyebilirim. Depremi de hissettim. Her anıyla takip ettik. Elimizden ne geliyorsa hem İzmir'imize, vatandaşımıza katkı konusunda seferber olduk. Bu bizim sorumluluğumuz. Burada müthiş bir dayanışma görülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, devletimizin tüm kademeleri, birçok kurum, gönüller, İstanbul gönüllüleri bile burada. Gerçekten böylesi üstün dayanışmayı görmek ne kadar gelecek adına umutlu olmamız gerektiğinin göstergesi. Bu süreci iyi organize edenlere teşekkür ediyoruz. İyi koordinasyon olmazsa oradaki yardımın da anlamı olamıyor" dedi.

"İyi ki bu yardım elini uzattılar"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Hasta yatağından kalktığı ilk an yola çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal kapasite ile ilk andan itibaren yanımızdaydı. İtfaiyecileriyle, aşçılarıyla, hasar tespit elemanları ile yanımızdaydı. Onlarla iftihar ediyoruz. Verdiği destek için minnettarız. Çok büyük acılar yaşadık. Çok büyük yaralar açıldı ama bu dayanışma kültürü, İstanbul'dan uzanan bu el unutulmaz. İyi ki varsınız. İyi ki bu yardım elini uzattılar ve omuz omuza bu yaraları hafifletmek için birlikte çalıştık. Bundan sonrasında da yapacağımız çalışmalarda yaşadığımız şehirlerin daha güvenli bir hale gelmesi için, insanlarımızın yaşadıkları evlere güvenebilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yasal mevzuat hazırlıklarından bu dayanışma ile ortadan kaldıracağımız engellerden hep beraber yolculuğumuzu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan deprem açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Yıllar önce eşi ve çocuklarının ölümüyle sarsıldı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var
Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vurulan genç, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vurulan genç, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti         
00:09
ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi         
23:37
Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu         
23:04
Baba filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgi! Efsane yapım, New York'ta tuvaletleri nasıl tıkadı? Baba filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgi! Efsane yapım, New York'ta tuvaletleri nasıl tıkadı?         
22:17
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
Başkanlığı kaybedip Başkanlığı kaybedip "Durmayacağım" diyen Trump'ın seçimin sonucunu öğrendiği yer sözleriyle çelişti         
21:27
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 01:08:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekrem İmamoğlu'ndan deprem açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei