Ekrem İmamoğlu'ndan "Depremde kar tatiline gitti" eleştirilerine yanıt: Benim tarzım bu, toplum buna alışacak - Son Dakika
Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan 'Depremde kar tatiline gitti' eleştirilerine yanıt: Benim tarzım bu, toplum buna alışacak - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan "Depremde kar tatiline gitti" eleştirilerine yanıt: Benim tarzım bu, toplum buna alışacak

24 dakika önce

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası kayak tatiline gitmesine ilişkin, "Benim tarzım bu, toplum buna alışacak. Ben alışa gelmiş siyasetçi değilim" dediğini söyledi.

Türkiye, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'e kayağa gitmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun tatil eleştirilerine verdiği yanıtı Habertürk ekranlarında izleyicilere duyurdu.

"TOPLUM BUNA ALIŞACAK"

Barış Yarkadaş, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı' programına katıldı. 41 insanın ölmesinin ardından İmamoğlu'nun tatile gitmesinin ve o fotoğrafları vermesinin yanlış olduğunu belirten Yarkadaş, "Tatilin kendisini eleştirecek halimiz yok. Tabi ki herkes ailesiyle tatile gitmek ister. Ama bu tatilin zamanlaması yanlış olmuştur. Ben İmamoğlu'nun çalışma arkadaşına sordum bana, Ekrem Bey'in şunu ifade ettiğini söyledi: 'Benim tarzım bu toplum da buna alışacak ben alışılagelmiş bir siyasetçi değilim'" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEBİLECEK BİR DEĞERLENDİRME DEĞİL"

İmamoğlu'nun değerlendirmesini bir siyasetçi açısından "talihsizlik" olarak nitelendiren Yarkadaş, "Siyasetçilerin, 'Toplum buna alışacak' demesi 41 kişinin öldüğü depremden sonra kabul edilebilecek bir değerlendirme değil" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Depremde kar tatiline gitti eleştirilerine yanıt: Benim tarzım bu, toplum buna alışacak
Palandöken'e giden İmamoğlu, kayak yaptığı fotoğrafları paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:41 
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