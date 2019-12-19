"Ekrem İmamoğlu'ndan en kısa sürede açıklama bekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ekrem İmamoğlu'ndan en kısa sürede açıklama bekliyoruz' - Son Dakika

"Ekrem İmamoğlu'ndan en kısa sürede açıklama bekliyoruz"

6 saat önce

Büyükada'da faytonlarda kullanılan 81 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilip gömülmesi üzerine hayvan hakları savunucuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gösterisi yaptı.

Büyükada'da faytonlarda kullanılan 81 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilip gömülmesi üzerine hayvan hakları savunucuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gösterisi yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan en kısa sürede açıklama bekliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:31 Kaynak: AA
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