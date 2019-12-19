"Ekrem İmamoğlu'ndan en kısa sürede açıklama bekliyoruz"

Büyükada'da faytonlarda kullanılan 81 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilip gömülmesi üzerine hayvan hakları savunucuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gösterisi yaptı.

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Büyükada'nın karantinaya alınmasına sebep olan ruam hastalığı nedir?

Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi