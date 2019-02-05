Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan Huzurevi Sakinlerine Sürpriz Ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan Huzurevi Sakinlerine Sürpriz Ziyaret

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal'daki huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Huzurevi Sakinlerine Sürpriz Ziyaret, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal'daki huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kartal'da huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile birlikte huzurevine sürpriz ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, burada hayatlarını sürdüren vatandaşların tek tek ellerini öperek onlarla bir süre sohbet etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:02 Kaynak: İHA

Kartal, İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
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