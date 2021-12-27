Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki teftişe ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde bir kişinin işe giriş prosedürleri bellidir. Eğer işe almaya karar vermişseniz ondan birtakım belgeler istersiniz. Bu belgelerin içerisinde adli sicil kaydı vardır. Adli sicil belgesini istediğiniz kişi de o kaydı gider Adalet Bakanlığından alır." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li büyükşehir belediye başkanları, parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İçişleri Bakanlığının İBB'ye yönelik teftişinin doğal bir süreç olduğunu, CHP'li belediyeler olarak teftiş edilmekle ilgili hiçbir sorunlarının bulunmadığını söyledi.

Gelen her müfettişi saygın şekilde karşıladıklarını ve onların görevlerini en iyi biçimde yapmalarına imkan sağladıklarını dile getiren İmamoğlu,15 Aralık'ta soruşturmaya dair verdiği iznin belgesini göstererek, ortaya atılan ihbara karşı devlet adabı neyi gerektiriyorsa o yönde hareket ettiklerini vurguladı.

Aynı tarihte İçişleri Bakanlığına bizzat yazı yazarak konuya ilişkin bilgi istediklerini ifade eden İmamoğlu, ancak yanıt alamadıklarını savundu.

Ekrem İmamoğlu, 15 gün sonra bir pazar akşamı tweet ile sürecin başlatıldığını iddia etti.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde bir kişinin işe giriş prosedürleri bellidir. Eğer işe almaya karar vermişseniz ondan birtakım belgeler istersiniz. Bu belgelerin içerisinde adli sicil kaydı vardır. Adli sicil belgesini istediğiniz kişi de o kaydı gider Adalet Bakanlığından alır." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"O zaman İçişleri Bakanı, yanlış yere soruşturma açıyor. Soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığıdır. Çünkü biz işe aldığımız her çalışanın adli sicil kaydını isteriz. Temiz kağıdını alırsak da işe giriş işlemini başlatırız. Bence bir başka soruşturma açılması gereken yer de bu 557 teröristin, İçişleri Bakanı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olduğunu açıklamasına rağmen, eğer böyle bir tespit var da herhangi bir işlem yapmıyor, gidip o 557 teröristi tutuklamıyorsa, bir başka soruşturma açılması gereken yerin de İçişleri Bakanlığı, hatta Bakanın kendisinin olduğunu düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla ilgili soru üzerine İmamoğlu, daha önce de devletin çeşitli kurumlarına mektup yazarak bilgilendirme yaptığını, mektup yazmanın ayıp olmadığını dile getirdi.

Terör örgütleriyle irtibatı tespit edildiği öne sürülen belediye çalışanlarına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, tutuklamanın kendilerinin görevi olmadığını söyledi.

Seyit Torun'un açıklamaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi gerektiğini savundu.

Sürecin sorumluluğunun İçişleri Bakanlığında olduğunu ifade eden Torun, "Bu İçişleri Bakanının artık gerçekten her zaman söylediğimiz gibi o koltukta oturması züldür. Bütün bunların sorumlusu kendisidir." dedi.

Torun, CHP'li belediyeler olarak hesap veremeyecekleri hiçbir konu olmadığını sözlerine ekledi.