Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne ziyaret
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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne ziyaret

40 dakika önce

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da yer aldığı ziyaretle ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, kulübümüzü ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne ziyaret, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da yer aldığı ziyaretle ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, kulübümüzü ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, yöneticilerimizle fikir alışverişinde bulunup 2019-2020 sezonu için kulübümüze başarılar diledi. Görüşme sonunda başkanımız Göksel Gümüşdağ, İmamoğlu'na günün anısına plaket ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti." denildi.

Göksel Gümüşdağ, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:15 
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