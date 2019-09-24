Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne ziyaret
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da yer aldığı ziyaretle ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, kulübümüzü ziyaret etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da yer aldığı ziyaretle ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, kulübümüzü ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, yöneticilerimizle fikir alışverişinde bulunup 2019-2020 sezonu için kulübümüze başarılar diledi. Görüşme sonunda başkanımız Göksel Gümüşdağ, İmamoğlu'na günün anısına plaket ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:15
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