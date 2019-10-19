Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan İzmit Belediyesi'ne ziyaret
Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan İzmit Belediyesi'ne ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan İzmit Belediyesi'ne ziyaret

24 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan İzmit Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti.

İzmit Belediyesi önünde bekleyen vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, Düzce'den İzmit'e geldiğini, Melen Barajı inşaatında incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Projelerinden ve hedeflerinden bahseden İmamoğlu, kentlerin değerlerine ve maneviyatına sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

İmamoğlu, Türkiye'nin zor günler yaşadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ülkemizin güneyinde, sıkıntılı konularla başbaşayız. Terörle mücadele ediyoruz. Bu milletin silahlı kuvvetleri, mücadele veriyor. Biz silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. O güzel, o can Mehmetçiğimizin yanındayız. Allah korusun onları. Şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum. Ancak o süreçteki politikalarda, ne yazık ki kaygılıyım. Çünkü bizi kaosa iten iki ülkenin, Suriye'de yürüttüğü, Suriye'nin ve Amerika'nın politikalarına kaygıyla bakıyorum. Orada bir kaosu yönetiyorlar. Çünkü onlar, Suriye'deki toprak altındaki petrole bakıyorlar. Ama üstündeki insanlara, olan oluyor. O kaosun umuyorum ki bizi aldatmayacağı, bu ülkede ve ülkemizin güneyinde barışın ve huzurun hakim olacağı günleri hep birlikte yakalayalım."

İmamoğlu, daha sonra İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'i ziyaret etti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:26 Kaynak: AA
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