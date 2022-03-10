Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde

10.03.2022 10:55

İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili AKOM'dan açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "9 bin 500 personel, 2 bin araç ve iş makinesi, 7/24 çalışma esasıyla çalışacak. Özellikle tuzlama önemli ve hassas bir işlem. Şu anda 220 bin tuz ve bin 290 ton solüsyonumuz müdahaleye hazır halde bulunuyor" dedi.

Sibirya'dan geldiği belirtilen soğuk hava dalgası Aybar'ın özellikle Marmara bölgesinde büyük bir soğuk ve kar yağışına neden olacağı yönündeki haberler, vatandaşın gözünü bir anda hava durumuna çevirdi. Günlerdir gerek Meteoroloji gerekse uzmanlar tarafından uyarısı yapılan kar yağışı bu sabah saatlerinde Silivri ve Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı.

ARALIKLARLA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Kuvvetli kar yağışının ara ara yavaşlayarak yeniden etkisini artıracağı belirtilirken, asıl beklenen yağışın akşam saatlerinde başlayacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ili etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

"4 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK"

Kar yağışının 4 gün boyunca etkili olacağını belirten İmamoğlu, "Kentimizi etkisi altına alan kar yağışının yaklaşık 4 gün boyunca devam etmesini bekliyoruz. Ekiplerimiz gereken önlemleri almak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın trafik azlığını düşünerek kendi araçlarıyla yola çıkmasını tavsiye etmiyoruz. Mümkün oldukça toplu ulaşım araçları kullanılmalı" dedi.

"KAR KALINLIĞININ YÜKSEK SEVİYELERE ULAŞMASI BEKLENİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler.

"TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN DÜŞMESİ BİZLERİ SEVİNDİRDİ"

Bugün trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 35'lere çıktığını gördük, en yoğun hali bu oldu. Vatandaşlarımızın bizimle uyumlu bir biçimde sürece dahil olmadığı takdirde İstanbul'da karla mücadelenin başarılı olma şansı olmadığını ifade etmiştim. Bu bakımdan bizimle uyumlu bir süreç yürüten 16 milyon İstanbullu hemşerimize teşekkür ediyorum.

"CUMA AKŞAMI DAHA ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLİYORUZ"

Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Yarının akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi ifade edelim. Vatandaşlarımız trafiği açık görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar.

"KUZEYDE VE BATIDA DAHA FAZLA ETKİLİ OLUYOR"

Kuzeyde ve batıda şu an kar yağışı daha etkili. Kar kalınlığı şu an Arnavutköy'de 20, Kavacık'ta 15, Çatalca'da 7 ila 10 santim arasına ulaşmış durumda. İstanbul Havalimanı'nda da 4-5 santim oluşmuş durumda. Cuma ve sonraki günlerde görülecek kar yağışında özellikle Anadolu Yakası'nda Çekmeköy, Pendik, Kartal bölümlerinde 20 ila 40 santime ulaşabileceğini meteorolojiden arkadaşlarım bize ilettiler. Bu tahminlere baktığımızda yurttaşlarımızın çok tedbirli olması gerekiyor."





YORUMLAR
500
BEYLİKDÜZÜ YOĞUN KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA BEYLİKDÜZÜ YOĞUN KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA Başakşehir'de kar etkili oldu Başakşehir'de kar etkili oldu

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde - Son Dakika


Son Dakika
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement