Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret
Son Dakika Spor Ekrem İmamoğlu'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kulübün Kemerburgaz Tesisleri'ne giden İmamoğlu'nun Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner'den de bilgi aldığı ifade edildi.

Tesisleri de gezen İmamoğlu'na ziyarette İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in eşlik ettiği aktarıldı.

Ziyaret sırasında açıklama yapan İmamoğlu'nun, "Kulüplerimizi geziyoruz. Çok güzel bir tesisiniz var. Değerli bir tesis olmuş. Elinize sağlık. Sportif açıdan da istikrarlı da bir takım oldu. O da güzel bir şey. İşin içinde siz olunca ekonomisi de iyidir diye düşünüyorum." dediği belirtildi.

Turgay Ciner'in tesisi överek, İmamoğlu'na "Biraz standart üstü. Pek benzeri yok Türkiye'de de yurt dışında da. Gelen takımlar burada kamp yapmak istiyorlar. Biz de hepsini misafir ediyoruz. Ekonomik açıdan da diğer takımlar gibi değiliz tabii." cevabını verdiği ifade edildi.

İmamoğlu'nun tesisteki kapalı spor salonunun zeminini çok beğendiği ve benzer uygulamanın İBB tesislerinde de yapılması yönünde ekibine talimat verdiği kaydedildi.

Ziyaretin sonunda Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün İmamoğlu'na, sırtında adının yazdığı 34 numaralı Kasımpaşa forması hediye ettiği aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu, Turgay Ciner, Kasımpaşa, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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