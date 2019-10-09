Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan 'kentsel dönüşüm' vurgusu
Son Dakika Ekonomi Ekrem İmamoğlu'ndan 'kentsel dönüşüm' vurgusu

Ekrem İmamoğlu'ndan 'kentsel dönüşüm' vurgusu

31 dakika önce

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Deprem en önemli konu. Kentsel dönüşüm de bu sorunun çözümünün en önemli parçası. Belediye başkanları olarak her binaya 'Riskli mi, değil mi' gözüyle bakıyoruz.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Deprem en önemli konu. Kentsel dönüşüm de bu sorunun çözümünün en önemli parçası. Belediye başkanları olarak her binaya 'Riskli mi, değil mi' gözüyle bakıyoruz. Depremin de en önemli ana başlıklarından biri kentsel dönüşüm." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Deprem, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:56 
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