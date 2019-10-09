Ekrem İmamoğlu'ndan 'kentsel dönüşüm' vurgusu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Deprem en önemli konu. Kentsel dönüşüm de bu sorunun çözümünün en önemli parçası. Belediye başkanları olarak her binaya 'Riskli mi, değil mi' gözüyle bakıyoruz.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Deprem en önemli konu. Kentsel dönüşüm de bu sorunun çözümünün en önemli parçası. Belediye başkanları olarak her binaya 'Riskli mi, değil mi' gözüyle bakıyoruz. Depremin de en önemli ana başlıklarından biri kentsel dönüşüm." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:56
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