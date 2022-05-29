Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara Millet Bahçesi sitemi! Davet gelmediği için adeta isyan etti - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara Millet Bahçesi sitemi! Davet gelmediği için adeta isyan etti

29.05.2022 22:55

Maltepe'te İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıldönümünde konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikme töreni hakkında konuştu. Davet gelmediği için sitem eden İmamoğlu, "Atatürk Havalimanı, Bakırköy'de değil mi? Bakırköy Belediye Başkanı'nı bile davet etmemişler. İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar." dedi

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yüzbinlerce İstanbullu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan fetih şöleninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikimini yaptı. Törenin başlamasının ardından vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor" dedi.

"DAVET ETMEKTEN ÇEKİYORLAR, KORKUYORLAR"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Maltepe Orhangazi Miting Alanı'nda İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıldönümünde konuşma yaptı. Konuşmasında İmamoğlu, "Size komik bir şey söyleyeyim. İstanbul'un göbeğinde. Atatürk Havalimanı, Bakırköy'de değil mi? Bakırköy Belediye Başkanı'nı bile davet etmemişler. Atatürk Havalimanı arkadaşların 2023'te çıkacaklarını söyledikleri uzayda değil, değil mi? İstanbul'da. İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar." dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Millet Bahçesi sitemi! Davet gelmediği için adeta isyan etti

"ZORLA İNSANLARA MEYDANA TAŞIYARAK TÖREN YAPMALARINA ŞAŞIYORUM"

Açıklamalarının devamında ise İmamoğlu, "Zorla insanları meydana taşıyarak tören yapma çabasında olan bu insanlara şaşıyorum. Ama buradan İstanbul'dan, bu güzel parktan, fetih kutlamalarından kendilerine sesleniyor ve diyorum ki, 'Asla bizi yıldıramayacaksınız, vazgeçiremeyeceksiniz.' Boşuna çabalamayın. Biz birliğe, beraberliğe, hukuka, adalete, demokrasiye ve liyakat inanmış 86 milyon, 16 milyon İstanbul vatandaşıyız." ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara Millet Bahçesi sitemi! Davet gelmediği için adeta isyan etti
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Ekrem İmamoğlu, Maltepe, İBB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara Millet Bahçesi sitemi! Davet gelmediği için adeta isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara Millet Bahçesi sitemi! Davet gelmediği için adeta isyan etti - Son Dakika
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