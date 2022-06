Ekrem İmamoğlu'ndan Öğrencilere Yurt Müjdesi: "Eylüle Kadar 2 Bin 700, Önümüzdeki Sene 5 Bin Yatak Olacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Bağcılar'da yaşama geçirdiği projeleri yerinde inceledi. İmamoğlu, Yenimahalle'deki 510 yataklı öğrenci yurdu inşaatında, "Her yönüyle çok sağlam bir kompleks. Biz, eylülde, yurtlarımızda 2 bin 700'e ulaşacağız, yatak sayısında. Bu, aslında ara dönemde devreye girecek. Bunların da katkısıyla bir sonraki seneye hedefimiz, 5 bin yatakla eğitim sezonuna dahil olmak" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da 28 Şubat 2022'de açtıkları Sosyal Uyum Destek Merkezi'ne (SUDEM) bugün yaptığı ziyaretin ardından ilçeden ayrılmadı. İlçedeki İBB hizmetlerini yerinde deneyimleyen İmamoğlu, sırasıyla Ebubekir Otopark Üstü Meydan ve Çevre Düzenlemesi inşaatında, Bağcılar Otizm Temalı Park'ta ve Yenimahalle'deki yurt inşaatında incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, Bağcılar turuyla ilgili değerlendirmesini de gelecek eğitim-öğretim yılında 510 yatakla hizmet vermesi planlanan öğrenci yurdunun şantiyesinde yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"BAĞCILAR BENİM İÇİN DUYGUSAL BAĞI ÇOK YÜKSEK BİR YER: İstanbul'da, Avrupa yakasında ilk iş yerimiz Güngören sınırlarındaydı. Bağcılar'la, Esenler'le, Bahçelievler'le, bu alanla çok ilişkili bir yaşamım oldu. Ama bu dört ilçe, gerçekten zor bir yaşam alanına dönüştü. Bir kısım adımlar atılmıştı. Şimdi daha zevkli, daha renkli ve daha çevreye uyumlu bir biçimde dönüşümler yapıyoruz. Yaptıkça da bence çok daha iyi sonuçlar alacağız. İşte bulunduğumuz merkezin, bu anlamda hem yurt ihtiyacımıza ilave katkısı var. 510 yatak kapasitesine sahip. Mahalle içinde kapalı otoparkıyla hizmet edecek. Aynı yerde dört sınıflı kreşimiz var. Aynı yerde e-spor merkezimiz var. Aynı yerde konferans salonumuz var. Çevreye etkisi olacak bir düzenleme kabiliyeti ve kapasitesi olacak.

SUDEM'LERİN VE KENT LOKANTALARININ SAYILARI ARTACAK: Her yönüyle çok sağlam bir kompleks. Bu tür yapılar çevresine hem buluşma şansı fırsatı verir, komşuluğu hissettirir hem de aynı zamanda burada hayatı değiştirir, dönüştürür. Her yönüyle çok etkili bir alan olacağını şimdiden hissedebiliyorum. Zira biz, eylülde, 2 bin 700'e ulaşacağız yatak sayısında, yurtlarımızda. Bu, aslında ara dönemde devreye girecek. Dolayısıyla bunların da katkısıyla bir sonraki seneye hedefimiz, 5 bin yatakla eğitim sezonuna dahil olmak. İstanbul'un farklı yerlerindeki alanlara otizm temalı parklar kurma hedefimiz var. Bağcılar ve Sultanbeyli'de açtığımız SUDEM'lerin sayısını da artıracağız. Çok yakında Bağcılar'da açacağımız Kent Lokantaları için de aynı hedefle yol yürümeye devam ediyoruz.

BÜTÜN ATTIĞIMIZ BU ADIMLAR, DAYANIŞMA AHLAKI SORUMLULUĞU: Kent Lokantalarında yaptığımız iş bugünün ihtiyacına yönelik. Yoksa restoranı olan, lokantası olan… Onların segmenti, işi başka, bizim yaptığımız şey başka. Bu bağlamda, bu zor günleri aşmanın yolunu hep birlikte bulmak zorundayız. Bütün attığımız bu adımlar, aslında dayanışma ahlakı, dayanışma sorumluluğu. Onu yerine getiriyoruz. Bunları keşke konuşmasak. Konuşmayacağımız günler de gelecek. Yoksulluğu değil zenginliği, eşit dağılımı, gelirin eşit paylaştırıldığı, insanların mutlu olduğu günleri inşallah hep birlikte başaracağız. O zaman başka adımları, başka yatırımları, başka atılımları konuşuyor olacağız.

TEMEL MESELE İSTANBUL'UN HER NOKTASINA EŞİT HİZMET: Burada yürüttüğümüz temel mesele şu; İstanbul'un her noktasına eşit hizmet. Her yaptığımız sadece mimarın kaleminden çıkmıyor. Aynı zamanda yakın çevrede talep edilen ne var? Burada oturan insanların demografisi, yaş grubu, beklentileri; onlara nasıl hizmet edebiliriz? Örneğin burada çocuk sayısı fazlaysa burada bir kreş ihtiyacı var demektir. Gençler varsa, evet e-sporla ilgili bir talep varsa onları yine kontrollü bir alanda iyi bir eğitimle eğitmenlerle buluşturmanın mutlaka zeminini hazırlamanız gerekir. Bütün bu yönleriyle bir değişim yaşattık. Birçok projemizde, ne yazık ki göreve geldiğimizden sonra, tasfiye kararı olan müteahhitler, konkordato ilan eden müteahhitler süreçleri, ihale yapma konusundaki sorunlu süreçler… Bütün bunları aşıp tekrar burada harekete geçmek ve hızlıca bunları hem 2022'ye hem 2023'ün başına yetiştirme hedefi koyan hem yönetici arkadaşlarıma olsun hem de yüklenici firmalarımıza olsun Allah kolaylık versin. Öyle ya da böyle bu işi toparlayacağız. Hızlıca, başta Bağcılar olmak üzere bütün ilçelerdeki işlerimizi vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Keyifli bir gün geçirdik. Umuyoruz, Bağcılar'da keyifli bir günü de hatta birkaç günü de bunların açılışlarını yaparken hep birlikte geçiririz"

ESNAF VE PAZAR ZİYARETİ

İmamoğlu, daha sonra Fatih mahallesinde esnaf ziyaretlerinde bulunup Fevzi Çakmak mahallesinde kurulan semt pazarında vatandaşlarla buluştu. Yaşadıkları ekonomik sıkıntıları İmamoğlu ile paylaşan esnaf ve vatandaşlar, İBB Başkanı ile fotoğraf çektirdi.