Ekrem İmamoğlu'ndan Radyo Yayınında Müthiş Jest!
31 dakika önce
31 Mart Seçim Sonuçlarının kesin olmayan sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdı.
İmamoğlu, röportajın sonunda, 5 gün önce bir bebeği olan Best FM Haber Müdür Ufuk Karcı'nın, çocuğunun sıhhatini canlı yayında sordu.
Adının da ne olduğunu öğrendikten sonra İmamoğlu, "İnşallah denizi, boğazı ile çok güzel bir şehirde büyüyecek" temennisini de iletti. Ekrem İmamoğlu'nun bu tavrı, büyük takdir toplarken; bu kadar yorgunluk ve uykusuzluğa rağmen, 'nasıl hatırlayabiliyor. Çok nazik bir davranış' mesajları yağdı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
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