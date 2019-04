Ekrem İmamoğlu'ndan Seçim Değerlendirmesi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Beklentimiz bir an önce sürecin sonuçlanması. Bu sürecin teminatı YSK'dır.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Beklentimiz bir an önce sürecin sonuçlanması. Bu sürecin teminatı YSK'dır. Günün sonunda YSK'nın süreçle ilgili en doğru karar vereceğine inanıyoruz. Ancak her geçen süre, her geçen zaman dilimi gerçekten bizleri üzüyor. İstanbul'u, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı üzüyor. Bir an önce sürecin toparlanması, netlik kazanması adına da sağlıklı adımların en hızlı şekliyle atılması gerekiyor." dedi.



CHP'nin ilçe seçim kurullarında başlattığı "demokrasi nöbeti"ne destek vermek için İstanbul'a gelen 55 il başkanı, CHP İstanbul İl Canan Kaftancıoğlu ile CHP 2. Bölge Koordinasyon Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ardından Ekrem İmamoğlu da il başkanlarıyla bir basın açıklaması yaptı.



Seçimle ilgili Yüksek Seçim Kurulundaki (YSK) süreci, alınan kararları parti olarak takip ettiklerini ifade eden İmamoğlu, beklentilerinin bir an önce sürecin sonuçlanması olduğunu kaydetti.



İmamoğlu, sürecin teminatının YSK olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Günün sonunda YSK'nın süreçle ilgili en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Ancak her geçen süre, her geçen zaman dilimi gerçekten bizleri üzüyor. İstanbul'u, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı üzüyor. Bir an önce sürecin toparlanması, netlik kazanması adına da sağlıklı adımların en hızlı şekliyle atılması gerekiyor. Bu noktada başka arayışlara girenleri de görüyoruz. Bu arayışların da anlamlı olmadığını, sadece demokrasinin gereği olan bu seçimlerde nasıl kazanarak geliyorsanız, kaybederek gitmenin de demokrasinin doğallığı içerisinde olduğunu kabul etmeleri gerektiğini ve bütün ruh hallerinin buna hazır olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Demokrasi sadece kazanılarak tesis edilemez."



İmamoğlu, artık sürecin tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, YSK'nın en hızlı şekilde en doğru kararı vermesini umut ettiğini, CHP İstanbul İl Başkanlığının yaptığı talep üzerine de, YSK'nın kendisini yetkilendireceğini düşündüğünü söyledi.



Şehrin acil bir yönetime ihtiyaç duyduğunu, yoksulluğun ve işsizliğin en derinden hissedildiğini, ekonomik sıkıntıların büyük kentlerde insanları daha da mağdur ettiğini belirten İmamoğlu, bir an önce yönetime gelip katkı sunmak, sorunları çözüme kavuşturmak istediğini dile getirdi. İmamoğlu, çocuklar ve gençler için projelerini bir an önce hayata geçirmek istediğini ifade etti.



"Kendi koltuklarını kurtaramayacakları gibi ülkemize de zarar veriyorlar"



Ekrem İmamoğlu, şu anda yönetimi devretmek üzere olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle ilgili bir sürü ihbarlar aldığını belirterek, ihbarların da mali düzenlemeler ve verilerle ilgili olduğunu, bazı siyasilerin aldığı bazı kararlarla belediyenin ciddi zararlara uğratılabileceği konusunda duyumlar geldiğini öne sürdü.



Bu olumsuzlukların ve duyumların sona ermesini istediğini belirten İmamoğlu, bir an önce görevi alıp kente hizmet etmek istediğini kaydetti.



Partizanlık döneminin sona erdiğini, artık insana, şehre ve topluma hizmet döneminin yaşanacağını dile getiren İmamoğlu, 16 milyon İstanbul ittifakının bu sürece birebir katıldığı, demokrasinin her yönüyle hissedildiği bir dönemi başlatacağını kaydetti.



İmamoğlu, "Rakibimizin adına bu süreci yönetenler, AK Parti'nin içerisinde bu süreçte hata, eksiklikler yapanlar ve acaba koltuğum ne olacak endişesinde olan insanların çırpınışlarını anlıyorum. Ama yanlış yapıyorlar. Kendi koltuklarını kurtaramayacakları gibi ülkemize de şehrimize de zarar veriyorlar. Hatta uluslararası platformda da itibarımızı zedeliyorlar. Bu şehri dünyanın her tarafında izliyorlar. Yapmayın." ifadelerini kullandı.



İstanbul'un kaderiyle oynanmaması gerektiğini, kaybettirilen zamanın kente bedelinin ağır olacağını söyleyen İmamoğlu, "AK Parti 'nin üst düzey yetkililerinin de oradaki sağduyunun da müsaade etmeyeceğini umut ediyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.



AK Partili'lere de seslenen İmamoğlu, kollarını açarak sarılmak istediğini, tüm değerleriyle onları da kucaklayacağını duyurmak istediğini kaydetti.



"Kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar"



Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceği hatırlatılarak, seçimlerde bir usulsüzlük olup olmadığına ilişkin soru üzerine, kendi partisinin birçok şüphe ve tereddütle seçime girdiğini söyledi.



Başta YSK ve AK Parti'nin seçimlerle ilgili topluma "sıfır tereddüt, sıfır şüphe mesajlarını" verdiğini ifade eden İmamoğlu, şüphe duydukları konularla ilgili de başvurular yaptıklarını anlattı.



İmamoğlu, seçim sürecinde yaptıkları tek şeyin maksimum duyarlı ve tedbirli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Ama ne olduysa seçim günü tüm ortamı hazırlayan bu kurumlar, yani bakanlıklar onlarda, YSK sürecin tek hakimi. Kendilerinin emin olduğu bu süreçte bugün seçimi kaybettiler diye her unsurunu sorgularken, niçin, suçluyu ararken aynaya bakmazlar anlamış değilim. Kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar. Bizim burada 10 binlerce insanın katkısıyla, sıfır tereddütle sonuçları toplumla paylaşma adına verdiğimiz mücadeleyi ben biliyorum." değerlendirmesini yaptı.



Sandıklardaki görevliler arasında kendi elemanlarının azınlıkta olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:



"Memleketin bu şehrini sadece İstanbullular sonuç olarak merak etmiyor, bütün dünya takip ediyor. 145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz. 145 yıldır mücadele ettiğimiz bu süreçte elbette hatalar, eksiklikler olacak ama çok büyük hataları memleket kaldıramaz. Dolayısıyla akli selim insanları, sağduyulu insanları, kendi partilerinin içerisinde tavır ve davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum, göreve çağırıyorum. İşin suyunu çıkarmasınlar. Bu seçimin sonucu belli. Seçimin sonucunu sokak da kabul etmiş durumda. İnsanları birbirine başka bahanelerle kötü gözlerle bakmaları için kötülük üzerinden siyaset yapma karakterlerini geliştirmesinler. Ben insanlara gülerek hizmet edeceğim. Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan. Maç yaparsınız, mızıkçı rakibiniz vardır ya... Bu saat itibarıyla VAR sistemi kabul etti, hakem gölü verdi, tribünlerdeki her iki takımın taraftarı da alkışlıyor, ortada bir-iki oyuncu 'Olmaz olmaz' diye sahada mızıkçılık yapıyor. Böyle olmaz, çok hoş bir durum değil."



- "Partinin sağduyusu, aklı ona hak ettiği irtifayı gösterecek"



Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimin yenilenmesine ilişkin sözlerini, "Bazı sözleri anlayamıyorum, literatürüm ona yetmiyor. O zaman her 2 ayda bir seçim yapalım. Zaten alıştı memleket, 5 senede 7 seçim yaptı, ekonomisi yandı bitti kül oldu, insanlar partizanlaştı, 5 yaşındaki çocuk bile partilerin ismini biliyor. Bıraksınlar da bu çocukları eğitelim, hayata insanları tutunduralım. Bugünkü demokrasinin gereği, seçimin kaybedenin gelip seçimi kazananın elini sıkması ve tebrik etmesi, centilmenliği ve ahlakıdır. Onu yerine getirsin." şeklinde değerlendirdi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "seçimin hukuksal meşruiyetinin tartışılacağı"na ilişkin açıklamalarına yönelik soru üzerine, İmamoğlu, şöyle konuştu:



"Seçimin meşruiyetini bence 5 yıl boyunca sadece Sayın Yavuz ve onun gibi kaybeden birkaç kişi tartışacak. 16 milyon insanın öyle bir derdi yok, 16 milyon insan hizmet bekliyor. Sayın Yavuz hala o tereddütleriyle kameralar karşısına çıkıp çıkıp duruyor. Ben de çıkıp çıkıp duruyorum. Tek şansı onu gösteriyorlar, beni az gösteriyorlar. Kimin itibarı yüksek onu bilemem. Bence sözlerinin hiçbir anlamı yok, kendi zihninde yarattığı dünyada mutlu olmaya çalışıyor. Çok yakın zamanda AK Parti, bu ülkeye hizmet eden bir siyasi partinin sağduyusu, aklı ona hak ettiği irtifayı gösterecek. Bu yukarı doğru mu olur aşağı doğru mu olur bilemem. Bu sözümden sonra muhtemelen partisi genel değerlendirmesini yapacaktır."



"En büyük ayıbı Sayın Binali Yıldırım'a yaptılar"



Ekrem İmamoğlu, medyayı tehdit etmediğini, bazı kurumlara "ne kadar itibarlı olduğunu" hatırlattığını belirten İmamoğlu, "Soyadlarıyla, aileleriyle itibarların, en az 2-3 nesildir bu ülkeye iş ürettiklerini, hizmet ettiklerini, şu anda medya kurumlarının sahibi olmakla sadece bize karşı değil, ailelerine ve soyadlarına sorumlu olduklarını hatırlattım. Şu anda sahibi oldukları kurumların da bu ülke tarihinde önemleri var. Uyardım, 'Üzülüyorum. Ne ailenize yanlış yapın ne o tarihi kurumlara ne de topluma...' dedim. Bunu söyledim." diye konuştu.



Büyükçekmece'deki iddialara ilişkin soruya da İmamoğlu, "Yazık, bir ilçeyi baskı altında tutmak... Şu an bazı hamlelerde dördüncü, beşinci dünya ülkelerinin yaptığı hamleleri görüyoruz. Allah'tan bu ülkenin ve toplumun derin bir vicdanı var, görüyor her şeyi. YSK, 'Ne hayali seçmen var, ne seçmen nakliyle oy hakkı çiftelenmiş seçmen vardır. Herkes güvenle seçime bakabilir.' demiş." ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, oy farkına yönelik bir soruyu yanıtlarken, "Oyu küçümseyenler, bu süreci bize yaşatanlar Allah aşkına, o gece saat 22.30'da '3 bin oyla seçimi kazandık.' diye kendini 80 milyona alkışlatanlar utanmıyor mu? En büyük ayıbı bu ülkeye hizmet etmiş Sayın Binali Yıldırım'a yaptılar. Sayın Yıldırım'ı yanlış bilgilendirdiler, çıkardılar milletin huzurunda 'Kazandık' diye kendisini mahcup etmesine fırsat tanıdılar. Ben Sayın Yıldırım'ın yerinde olsam buna vesile olan kim varsa, yüzlerine bir daha bakmam, adam yerine koymam." diye konuştu.



"Seçim tekrarlanırsa ne yapacaksınız?" sorusuna İmamoğlu, "Bu ülkenin, bu milletin derin aklı vardır. Öyle bir şey olmaz. YSK'nın, il başkanımızın verdiği dilekçeye cevap vermesini, İstanbullunun zarar etmemesini, İstanbul'un zarara uğramamasını, dünyaya rezil olmamayı istiyoruz. Bir an önce sarılalım, kucaklaşalım, hizmet edelim. 'Sayın Cumhurbaşkanıyla anlaşacak mısınız?' Ne demek anlaşamayacağım? Ben bir dahaki seçim oyuna talibim onun. Benden hizmet noktasında kimse kaçamaz." karşılığını verdi.

