Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan Tanju Özcan'a ziyaret
Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Tanju Özcan'a ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan Tanju Özcan'a ziyaret

2 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Tanju Özcan'a ziyaret, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti.

Bolu Belediyesinin önüne gelen İmamoğlu, burada Başkan Özcan, belediye başkan yardımcıları ve partililer tarafından karşılandı.

Daha sonra Özcan'ın makamına geçen İmamoğlu, yaptığı açıklamada, Özcan'a görevinde başarılar dilediğini ifade ederek, "Tanju Başkanımızın enerjisi yüksek bir görev dönümü oldu özellikle milletvekilliğinde ama aynı enerjiyi daha da arttırarak yerel yönetimde ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu bizi şaşırtmıyor. Çok daha başarılı işler yapacağını şimdiden hissediyorum. Allah yolunu açık etsin." dedi.

Özcan ise İmamoğlu'nu daha önceki siyasi hayatında da takip ettiklerini belirterek, "Kendilerinin başarılarını hep konuşuyorduk. İstanbul çok güzel bir şehrimiz ama Bolu Türkiye'nin en güzel şeri. Bunda iddialıyız. Bizim tespitlerimize göre Bolu Belediyesini ziyaret eden ilk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Bundan dolayı da özel bir ziyaret oldu." diye konuştu.

İmamoğlu, ziyaretinin ardından Bolu Belediyesi önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:57 Kaynak: AA
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