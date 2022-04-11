Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA vetosu - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA vetosu

11.04.2022 14:53
Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA vetosu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti-MHP grubunun çoğunluk oyları ile alınan TÜGVA Genel Merkezi'nin 2019'dan beri kullandığı İBB arazisinin AK Partili Eyüpsultan Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi kararını veto etti.

İBB Meclisi'nin nisan ayı oturumları başlıyor. Meclis gündeminde yer alan dosyalar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen iki madde yer alıyor.

İBB'NİN İŞGALİYE CEZASINI ENGELLEMEK İÇİN, İLÇE BELEDİYESİNE DEVİR İDDİASI

İmamoğlu'nun veto ederek tekrar görüşülmek üzere meclise gönderdiği dosyalardan biri TÜGVA Genel Merkezi'nin 2019'dan beri kullandığı bitişiğindeki yaklaşık 1000 metrekarelik İBB arazisinin AK Partili Eyüpsultan Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre veto edilen kararın alındığı 17 Mart 2022 tarihli oturumda konuyla ilgili gerginlik yaşanmıştı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB'nin TÜGVA'ya kestiği işgaliye cezasını engellemek için Eyüpsultan Belediyesi'nin aracılık ettiğini söyleyerek "Eyüpsultan Belediyesi TÜGVA'nın şubesi mi?" diye tepki göstermişti.

AK Partililer de "Kurumların ismini bu mecliste sürekli gündeme getirerek itibarsızlaştırmak doğru değil" savunması yapmıştı.

ESENLER BELEDİYESİ İLE PROTOKOL TEKRAR OYLANACAK

İmamoğlu'nun veto ettiği diğer karar da Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nin ortak kullanımı için Esenler Belediyesi ile İBB arasında yapılmak istenen ancak çoğunluk oyları ile iade edilen protokol dosyası oldu.

Mülkiyeti İBB'ye ait olan kültür merkezi, İBB yönetimi değiştiğinde AK PArtili ve MHP'li meclis üyelerinin önergesi ile Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmişti.

İBB yönetimi de geçtiğimiz ay meclis sunduğu teklifte, İBB ile Esenler Belediyesi arasında protokol düzenlenmesinin uygun olacağına dikkat çekmişti.

İmamoğlu'nun veto ettiği dosyalar, önümüzdeki oturumlarda tekrar meclisin oyuna sunulacak.

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