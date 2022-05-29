Ekrem İmamoğlu'ndan Vatandaşlara 'Fetih' Çağrısı: "Akşam Maltepe Miting Alanına Bütün Vatandaşlarımızı Bekliyoruz" - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Vatandaşlara 'Fetih' Çağrısı: "Akşam Maltepe Miting Alanına Bütün Vatandaşlarımızı Bekliyoruz"

29.05.2022 15:30

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde düzenlenen anmaya katıldı. İmamoğlu, “İstanbul'a sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Eski tarifle ‘şehr-i emin’, bugünün tarifiyle şehrin belediye başkanı olarak, 16 milyon vatandaşımızla bu sorumluluğu yerine getirerek Fatih Sultan Mehmet'e yakışan evlatları, torunları olmak isteriz” dedi. İmamoğlu, vatandaşları, Maltepe Orhangazi Miting Alanı’nda bu akşam düzenleyecekleri fetih etkinliğine davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde düzenlenen anmaya katıldı. İmamoğlu, "İstanbul'a sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Eski tarifle 'şehr-i emin', bugünün tarifiyle şehrin belediye başkanı olarak, 16 milyon vatandaşımızla bu sorumluluğu yerine getirerek Fatih Sultan Mehmet'e yakışan evlatları, torunları olmak isteriz" dedi. İmamoğlu, vatandaşları, Maltepe Orhangazi Miting Alanı'nda bu akşam düzenleyecekleri fetih etkinliğine davet etti.

İstanbul Valiliği, 'İstanbul'un Fethinin 569. Yıldönümü Kutlama Programı' kapsamında, Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde bugün anma töreni düzenledi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, anma öncesinde, cenazesi Fatih Camii bahçesine getirilen merhum Ayten Marangoz isimli vatandaşın acılı ailesine taziyelerini iletti. Öğle namazını birlikte kılan üçlü, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine geçti. Türbedeki anma töreninde, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümüyle ilgili türbenin bulunduğu bahçede şunları söyledi.

"ECDADIMIZIN ÇOK ÖZEL BİR TARİHİDİR 1453: Ecdadımızın çok özel bir tarihidir 1453. İstanbul'un topraklarımız olmasıyla beraber, bir çağın kapanması ve bir çağın açılması süreci başlamıştır. Fethin komutanı Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda çağına göre çok ileri düzeyde bir fikre sahip, yeteneklere sahip liderdir. Çok dil bilen, dünyayı tanıyan, toplumunu, milletini geliştirmeyi hedef koyan ve gerçekten de Osmanlı tarihinin, tarihimizin en önemli birkaç yüzyılının temellerini atan bir süreci bizlere yaşatmıştır. Ruhu şad olsun. Fatih Sultan Mehmet Han, hepimizin gurur duyduğu çok özel liderlerimizden, çok özel komutanlardan birisidir.

ŞİMDİ GÖREV BİZE DÜŞÜYOR: İstanbul'a sahip çıkmak, İstanbul'u bir emanet, bir miras gibi görmek hepimizin sorumluluğu. Bu manada hareket etmek ve hizmetlerimizi yerine getirmek önemli. İstanbul tarihinin elbette talihsiz dönemi, 1918 itibariyle bu toprakların işgale uğramasıdır. Beş yıl işgal kuvvetleri tarafından komuta edilmesidir. Bu tarihi anmadan fethi anmak, eksik kalır. Verilen İstiklal Savaşı'yla Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, beş yıllık esaretten bu toprakları kurtararak tekrar bizim topraklarımız olmasını sağlaması da kıymetlidir. Başta Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarının da ruhu şad olsun. Şimdi bize görev düşüyor. 21. yüzyıla bu şehri hazırlamak. Nasıl hazırlamak? Akılla, bilimle, dünyaya örnek şehircilik modelleriyle, iyi eğitim görmüş insanlarıyla; fakirlikle, yoksullukla konuşulan değil, toplumun en iyi yaşam koşullarını yaşadığı bir kent olmasını sağlamak. Geçmişine sahip çıkmak, ama geleceğine de umutla bakılabilmesini kendi ülkesine ve hatta bütün bu coğrafyaya en iyi şekilde sunabilen bir şehir olmak. Bu noktada, eski tarifle şehr-i emin, bugünün tarifiyle şehrin belediye başkanı olarak, 16 milyon vatandaşımızla bu sorumluluğu yerine getirerek Fatih Sultan Mehmet'e yakışan evlatları, torunları olmak isteriz. Bu vesileyle fethin yıl dönümü kutlu olsun.

18: 30'DAN İTİBAREN MALTEPE'DE OLACAĞIM: Bugün etkinliklerimiz Maltepe Meydanı'nda devam ediyor olacak. Hem fethi anlatacağız hem fethi anlatan gösterilerimiz olacak hem de buluşmayı daha etkin hale getirecek güzel etkinliklerimizle beraber akşam Maltepe Orhangazi Miting Alanı'na bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Saat 18: 30'dan itibaren ben de orada olacağım."

Ekrem İmamoğlu'ndan Vatandaşlara 'Fetih' Çağrısı: Akşam Maltepe Miting Alanına Bütün Vatandaşlarımızı Bekliyoruz
Ekrem İmamoğlu'ndan Vatandaşlara 'Fetih' Çağrısı: Akşam Maltepe Miting Alanına Bütün Vatandaşlarımızı Bekliyoruz
Ekrem İmamoğlu'ndan Vatandaşlara 'Fetih' Çağrısı: Akşam Maltepe Miting Alanına Bütün Vatandaşlarımızı Bekliyoruz
Ekrem İmamoğlu'ndan Vatandaşlara 'Fetih' Çağrısı: Akşam Maltepe Miting Alanına Bütün Vatandaşlarımızı Bekliyoruz

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FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİNDE ANMA FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİNDE ANMA İstanbul'un fethine katılmış Salih Dede'nin haziresi harabeye döndü İstanbul'un fethine katılmış Salih Dede'nin haziresi harabeye döndü
Kaynak: ANKA

Fatih Sultan Mehmet, Ekrem İmamoğlu, Orhangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Vatandaşlara 'Fetih' Çağrısı: 'Akşam Maltepe Miting Alanına Bütün Vatandaşlarımızı Bekliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan Vatandaşlara 'Fetih' Çağrısı: "Akşam Maltepe Miting Alanına Bütün Vatandaşlarımızı Bekliyoruz" - Son Dakika
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