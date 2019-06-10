Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan Yıldırım ile yapacağı ortak yayın ile ilgili açıklama
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Ekrem İmamoğlu'ndan Yıldırım ile yapacağı ortak yayın ile ilgili açıklama

6 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta düzenleyeceği miting öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Yıldırım ile yapacağı ortak yayın ile ilgili açıklama, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta düzenleyeceği miting öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Binali Yıldırım ile yapacağı ortak yayına ilişkin sorusuna İmamoğlu, "Yola çıkarken, her konuda çözüm olacağımızı dile getirmiştik. Bugün bu noktaya gelmiş olmak, çok değerli benim için. 31 Mart öncesi ısrarla bu yayını yapalım demiştim. Rakibimiz ısrarla buna olumlu bakmamıştı. Kimisi, 'Ne gerek var' demişti, kimisi, 'Zaten meydanlarda konuşuyoruz' demişti. Bazıları hatta, 'Prim mi yaptıracağız' demişti. Bu, katılan kişiyle ilgili bir konu değildi. Demokrasi sürecine katkı sunacağını düşündüğümüz için yaptığım bir çağrıydı. Bugün karşılık buldu. Çok mutluyum. Güzel bir sohbet olur inşallah. İstanbul'u ve seçimle ilgili yaşanan süreci sorgulayacağımız güzel bir sohbet olur. Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine, yeni nesle özellikle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara, gençlere gerçekten katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. Bu yönüyle, elimden gelen katkıyı sunacağımdan her vatandaşımın emin olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir yayın olur. " şeklinde cevap verdi.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:00 Kaynak: DHA
Esenyurt, İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
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