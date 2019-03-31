Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu: "Ne Yazık Ki Manipülasyon Süreci Söz Konusu"

Ekrem İmamoğlu: "Ne Yazık Ki Manipülasyon Süreci Söz Konusu"

2 saat önce

Ekrem İmamoğlu: "Ne yazık ki manipülasyon süreci söz konusu" "Yüksek Seçim Kurulundaki yetkilileri, göreve çağırıyorum, lütfen süreci denetlesinler"İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları gelmeye devam ederken art arda iki...

Ekrem İmamoğlu: "Ne yazık ki manipülasyon süreci söz konusu"
"Yüksek Seçim Kurulundaki yetkilileri, göreve çağırıyorum, lütfen süreci denetlesinler"

İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları gelmeye devam ederken art arda iki basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, "Ne yazık ki manipülasyon süreci söz konusu. Yüksek Seçim Kurulundaki yetkilileri, göreve çağırıyorum. Lütfen süreci denetlesinler. Bu süreçte görev alan arkadaşlarım bulunduğunuz yeri terk etmeyin" dedi.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, art arda iki kez basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendirdi. Televizyonlardaki oy oranlarına itiraz eden İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulunu ve Anadolu Ajansını verilerini kontrol etmeye davet etti. İmamoğlu, manipülasyon sürecinin söz konusu olduğunu söyleyerek görevlilerine 'bulunduğunuz yeri terk etmeyin' çağrısında bulundu.
İmamoğlu yaptığı son açıklamada kendi verilerine göre sandıkların 36,5'inin açıldığını ve yüzde 52,42 ile seçimi önde götürdüklerini söyledi.
"Bu süreçte görev alan arkadaşlarım bulunduğunuz yeri terk etmeyin"
Seçim sürecinde görev alanlara bulundukları yeri terk etmemeleri için çağrıda bulunan İmamoğlu, "Bu süreçte görev alan arkadaşlarım sandık görevlileri, okul sorumluları, hukukçular, bilişim sorumluları örgütler bütün arkadaşlarım bulunduğunuz yeri terk etmeyin. Yerini terk eden süreci yanlış değerlendiriyor anlamına gelir. Bu konuda tekrar tekrar uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Politika
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