Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı

25.05.2021 13:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılırken; bu sırada bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Protestocu grup, İmamoğlu'nun konvoyundaki araçlara vururken; koruma aracını durdurmak isteyen bir kadın ise yaralandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, törenin ardından alandan ayrılırken bir grup mahalleli tarafından protesto edildi.

Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı

ARACI DURDURMAK İSTEYEN BİR KADIN YARALANDI

Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi. Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu'nun koruma aracına ardından da makam aracına vurdu. Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı.

Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı

Polis, protestocu grubu uzaklaştırarak yolu açtı. Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.

Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı

"DEPREM OLDUĞU ZAMAN SİTE İÇİNDE Mİ TOPLANACAĞIZ?"

Yeşil alan ve parkın yıkılacak olmasına tepki gösterdikleri belirten Koray Akın, "Başkanım biliyoruz siz de yeşili seviyorsunuz ama bizim parkımızın içine kocaman bir site yapılıyor. Bizim sadece talebimiz. İsterseniz buraya gökdelen dikin hiç bir sıkıntı yok. Sadece burası deprem toplanma alanı. Siz gelmeden bir gün önce toplanma alanı tabelasını kaldırdılar. Parkı dörde bölmüşler. Deprem olduğu zaman biz sitenin içinde mi toplanacağız. Biz sadece sizinle çay içmek istedik" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı

Ekrem İmamoğlu, geri dönüşüm, Protesto, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR (15)
  • Vandallar: Bu güne kadar neredeydiniz? Sizin binanız da deprem toplanma alanına yapılmadığı ne malum? Herkes yaşattığını yaşamadan ölmez inşallah. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Baba: Ee etme bulma dunyasi baskan diye getirdiniz adami bunlar is yaptigi nerde gorulmis vatandas icin..bunun isi gucu medyada nasil olurum Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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