Son Dakika Haberleri: EKREM İMAMOĞLU'NUN 13 HAZİRAN'DA THE MARMARA OTEL'DEKİ TOPLANTISI
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EKREM İMAMOĞLU'NUN 13 HAZİRAN'DA THE MARMARA OTEL'DEKİ TOPLANTISI

1 saat önce

İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 13 Haziran günü, saat 11.00'de Taksim The Marmara Otel'de "Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı" düzenlemişti.

EKREM İMAMOĞLU'NUN 13 HAZİRAN'DA THE MARMARA OTEL'DEKİ TOPLANTISI, System.String[]

İSTANBUL DHA
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 13 Haziran günü, saat 11.00'de Taksim The Marmara Otel'de  "Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı" düzenlemişti. 

Görüntü Dökümü:
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-Toplantıdan detaylar


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
Marmara, Ekrem İmamoğlu, Güncel
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