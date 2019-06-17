EKREM İMAMOĞLU'NUN 13 HAZİRAN'DA THE MARMARA OTEL'DEKİ TOPLANTISI
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İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 13 Haziran günü, saat 11.00'de Taksim The Marmara Otel'de "Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı" düzenlemişti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 13 Haziran günü, saat 11.00'de Taksim The Marmara Otel'de "Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı" düzenlemişti.
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-Toplantıdan detaylar
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