İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti - Son Dakika

İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti

24.01.2021 08:26
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın bağış kampanyasına destek oldu. Dekontun yer aldığı bir görsel paylaşan İmamoğlu'na Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterirken, kendi kampanyalarına da destek olmaya davet etti. Öte yandan Galatasaray taraftarları da paylaşım altına yorum atarak Fenerbahçeli taraftarlarla atıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in duyurduğu 'Aslan Gibi Sponsor' kampanyasına katıldı.

"GALATASARAY'IN BU ÇAĞRISINA DESTEK OLDUM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşımda bulunan İmamoğlu bağış dekontunun görseline yer vererek, "İstanbul'umuzun güzide kulübü Galatasaray'ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum. Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun yaptığı bağış sosyal medyayı ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti

İmamoğlu'nun yaptığı bu bağış ise Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda İmamoğlu'nu kendi kampanyalarına da katılmaya davet etti.

BEŞİKTAŞ'IN KAMPANYASINA DA DESTEK OLMUŞTU

Öte yandan İBB Başkanı daha önce Beşiktaş'ın başlattığı 'Bırakmam Seni' bağış kampanyasına da katılmıştı. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzun tüm güzide kulüplerinin olduğu gibi Beşiktaş'ın da yanındayım" ifadelerine yer vermişti.

İmamoğlu'nun yaptığı bağış sosyal medyayı ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti


İşte o paylaşımlardan bazıları:

Ekrem İmamoğlu'nun Galatasaray bağış kampanyası Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
Ekrem İmamoğlu'nun Galatasaray bağış kampanyası Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
Ekrem İmamoğlu'nun Galatasaray bağış kampanyası Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
Ekrem İmamoğlu'nun Galatasaray bağış kampanyası Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
Ekrem İmamoğlu'nun Galatasaray bağış kampanyası Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
Ekrem İmamoğlu'nun Galatasaray bağış kampanyası Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti

Mustafa Cengiz, Ekrem İmamoğlu, Galatasaray, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti - Son Dakika Spor


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