İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in duyurduğu 'Aslan Gibi Sponsor' kampanyasına katıldı.

"GALATASARAY'IN BU ÇAĞRISINA DESTEK OLDUM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşımda bulunan İmamoğlu bağış dekontunun görseline yer vererek, "İstanbul'umuzun güzide kulübü Galatasaray'ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum. Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun yaptığı bu bağış ise Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda İmamoğlu'nu kendi kampanyalarına da katılmaya davet etti.

BEŞİKTAŞ'IN KAMPANYASINA DA DESTEK OLMUŞTU

Öte yandan İBB Başkanı daha önce Beşiktaş'ın başlattığı 'Bırakmam Seni' bağış kampanyasına da katılmıştı. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzun tüm güzide kulüplerinin olduğu gibi Beşiktaş'ın da yanındayım" ifadelerine yer vermişti.





İşte o paylaşımlardan bazıları: