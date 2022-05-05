Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına Atilla Taş sosyal medyadan sitem etti: Adam sandım, hakkımı helal etmiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına Atilla Taş sosyal medyadan sitem etti: Adam sandım, hakkımı helal etmiyorum

05.05.2022 21:06

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle çektirdiği fotoğraf şarkıcı Attila Taş'ın eleştirilerine maruz kaldı. Paylaşımında İmamoğlu'na hakkını helal etmediğini belirten Taş, "O kadar seçeneksiz bırakıldık ki, önümüze kim koyulsa kurtarıcı gibi bakıyoruz, adam sanıp ç.. gibi ortada bırakılıyoruz!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda Rize, Artvin ve memleketi Trabzon'a ziyaret gerçekleştirdi. Üç şehirde de vatandaşlara hitap edip onlarla bayramlaşan İmamoğlu'nun beraberindeki gazeteciler ile otobüsünde çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem konusu oldu.

ATİLLA TAŞ FOTOĞRAFA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Pek çok kullanıcı Nagehan Alçı'nın da orada olmasını eleştirirken muhalif kişiliğiyle tanınan şarkıcı Atilla Taş ise söz konusu fotoğrafa adeta ateş püskürdü ve İmamoğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Paylaşımında Atilla Taş, "Sizi savunacağız destek vereceğiz, bu düzen değişsin diye, yediğimiz küfrün hakaretin, tehdidin, (ödediğim bedelleri saymıyorum bile!) haddi hesabı yok! Bunun için miydi? Bu devran böyle sürecekse nedendi bu mücadele? Hakkımı helal etmiyorum!" dedi.

"ADAM SANIP ORTADA BIRAKILIYORUZ"

Bir sonraki paylaşımında ise Taş, "O kadar seçeneksiz bırakıldık ki, önümüze kim koyulsa kurtarıcı gibi bakıyoruz, adam sanıp ç.. gibi ortada bırakılıyoruz!" ifadelerini kullandı.

NAGEHAN ALÇI'DAN İMAMOĞLU'NA HAKERET EDENLERE YANIT

Öte yandan Nagehan Alçı ise kendisine hakaret edenlere köşe yazısında yanıt vererek, "Bir gazeteci olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seyahatine davet edildiğimde elbette kabul ederim. Bu gazeteciliğin bir gereğidir. Bu davete icabet ettiğim için bana ya da bu daveti yaptığı için Sayın Ekrem İmamoğlu'na hakaret edenler Ortadoğulu kabileci kafa yapısına sahip olduklarını kanıtladılar" dedi.

YORUMLAR
500
Van Valiliği'nden sosyal medyadaki kaçak göçmen girişi hakkında açıklama: Kaçakçılar tarafından İran'da çekildi Van Valiliği'nden sosyal medyadaki kaçak göçmen girişi hakkında açıklama: Kaçakçılar tarafından İran'da çekildi Ekrem İmamoğlu'ndan Karadeniz turuna neden çıktığına dair iddialara yanıt: Bayramda insan memleketine gider! Ekrem İmamoğlu'ndan Karadeniz turuna neden çıktığına dair iddialara yanıt: Bayramda insan memleketine gider!

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına Atilla Taş sosyal medyadan sitem etti: Adam sandım, hakkımı helal etmiyorum - Son Dakika


Son Dakika
20:56 Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
20:34 Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi
20:23 ABD'de gündem olan düğün! Gelin, damada tasma takıp dolaştırdı
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
18:53 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 21:09:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına Atilla Taş sosyal medyadan sitem etti: Adam sandım, hakkımı helal etmiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement