CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İstanbul için hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa seçime gidelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde internet medyası ve yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dikkat çeken bir çağrı yaptı.

"DERHAL BELEDİYELER İÇİN SEÇİME GİDELİM"

İBB'ye bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personeller için başlatılan terör soruşturmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a şu çağrıyı yapıyorum; eğer sen gerçekten millet iradesine inanıyorsan ve güveniyorsan, gerçekten demokrasiye inanıyorsan kurşun askerlerini geri çek. Etkilediği yargıcından bürokratına kadar hepsini bir sefer geri çek. Anayasayı süratle değiştirelim. Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİN YETİYORSA AYNI ŞEYİ YALOVA İÇİN DE YAPALIM"

Açıklamasının devamında yargıya müdahale edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Sen yargıyı sopa olarak kullanıp bunları yapıyorsun. Ama millet bunun doğru olmadığını biliyor ve görüyor. Demokrasiye inanıyorsan, Ekrem Bey'in yanlış bir şey yaptığını kamuoyuna deklere etmek istiyorsan, onu gereksiz yere suçlamak istiyorsan o zaman en güçlü irade milletin iradesidir. Gidelim milletin iradesine hemen seçimleri yapalım. Yüreğin yetiyorsa gel aynı şeyi Yalova için de yapalım. Üç bilirkişi raporu, üçü de belediye başkanının lehine hala göreve başlatmıyor" ifadelerini kullandı.