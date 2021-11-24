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Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu! - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu!

24.11.2021 11:12

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir video paylaştı. Videoda atanamadığı için markette, inşaatta vb. yerlerde çalışan öğretmenler gündeme getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü paylaştığı bir video ile tebrik etti.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER ANILDI

İmamoğlu'nun "Onlar öğrencilerini, öğrenciler onları istiyor. Tüm öğretmenlerin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun" notuyla paylaştığı videoda bir öğrenci yoklama alıyor. Yoklamada inşaat işçiliği yapan, markette çalışan ve pazarcılık yapan 3 öğretmenin isimleri sayılıyor.

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"ONLAR ÖĞRENCİLERİ, ÖĞRENCİLER ONLARI İSTİYOR"

Videoda, "Şehrimizde ve ülkemizde atanamayan öğretmenler birçok farklı meslekte çalışıyor. Onlar öğrencileri, öğrenciler onları istiyor. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" deniliyor.

Paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından da beğeni ile karşılandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu!

Öğretmenler Günü, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu! - Son Dakika


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