EKREM İMAMOĞLU'NUN SANDIĞINDAN ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

EKREM İMAMOĞLU'NUN SANDIĞINDAN ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI

14.05.2023 20:46

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oyunu kullandı. İmamoğlu'nun da bulunduğu 2224 numaralı sandıkta 316 seçmen oy verdi. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin bitmesinin ardından açılan sandıkta 2 oy geçersiz sayılırken, Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 163, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu 138, Ata ittifakı adayı Sinan Oğan 12, çekilme kararı alan Muharrem İnce ise 1 oy aldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu seçimin ardından İBB Meclis'indeki toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumda bulundu Ekrem İmamoğlu seçimin ardından İBB Meclis'indeki toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumda bulundu İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından İBB'de toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumu yaptı İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından İBB'de toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumu yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EKREM İMAMOĞLU'NUN SANDIĞINDAN ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Juventus'un yüzü bir türlü gülmüyor! Takımın yıldızı, sezonu kapattı
23:55 İlk defa Meclis'e giren HÜDA PAR, seçim zaferini Kürtçe halay eşliğinde kutladı
23:45 Seçimin faturası ona kesildi! Onursal Adıgüzel istifa etti
23:39 Seçimin faturası ona kesildi! Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı
23:04 Ünlü topçunun sevgilisinin her hareketi olay oluyor! Georgina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı
22:58 Her hareketi olay oluyor! Cesur pozlarıyla bilinen Georgina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı
22:33 ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı: 2. turda sorumluluğu Sinan Oğan'a devredin
22:27 ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı: 2. turda sorumluluğu Sinan Oğan'a devredin
22:17 Adana'da cinnet getiren koca dehşet saçtı
22:17 Babacan seçim sonuçlarını değerlendirdi: 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 00:13:23. #1.12#
SON DAKİKA: EKREM İMAMOĞLU'NUN SANDIĞINDAN ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement