Son Dakika Haberleri: EKREM İMAMOĞLU ORTAK TV YAYININ REKLAM GELİRİ FAYDALI KURUMLARA AKTARILSIN
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EKREM İMAMOĞLU ORTAK TV YAYININ REKLAM GELİRİ FAYDALI KURUMLARA AKTARILSIN

8 saat önce

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü gerçekleştirilecek ortak TV yayınından elde edilecek reklam gelirlerinin faydalı kurumlara aktarılması teklifinde bulundu.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü gerçekleştirilecek ortak TV yayınından elde edilecek reklam gelirlerinin faydalı kurumlara aktarılması teklifinde bulundu.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Münazarada programın ortasında bir ara verileceği hususu bana iletildi. Yanılmıyorsam 10 dakika kadar reklam arası olacak. Buradan RTÜK'e ve rakibimi Yıldırım'a da sesleniyorum. Aklıma Mehmetçik Vakfı geldi. Başka kurumlar da eklenebilir. Bu münazara esnasında tüm TV'lerde oluşacak reklam gelirlerini, uygun görülecek kamu yararına güzel hizmetler yapan vakıf ya da derneklere bu anlamdan dağıtılması konusunda bir sesleniş yapmış olayım. Bu seslenişi Sayın Yıldırım'ın da olumlu karşılayacağını düşünüyorum. Eğer öyle bir reklam arası oluşursa, RTÜK'ün yetkisi dahilinde ise, ya da bu konuda genel bir anlaşma sağlanırsa, tüm kanallardaki reklam gelirlerinin, bu anlamda fayda sunan kurumlara dağıtılması konusundaki teklifimi buradan iletmiş olayım. Sayın Yıldırım'ın da buna, 'Evet' diyeceğini tahmin ediyorum" dedi.
EKREM İMAMOĞLU ORTAK TV YAYININ REKLAM GELİRİ FAYDALI KURUMLARA AKTARILSIN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:34 Kaynak: DHA
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