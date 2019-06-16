Ekrem İmamoğlu ortak yayın için geldi
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:33 Kaynak: DHA
CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
'nun ortak yayın yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi
'ne geldi. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte geldiği araçtan inen İmamoğlu, gazetecilere el sallayarak kongre merkezine geçti.
- İstanbul
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