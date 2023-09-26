Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'i desteklemeleri için delegelere rüşvet mi verdi? Kılıçdaroğlu'nun avukatının paylaşımı kafaları karıştırdı - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'i desteklemeleri için delegelere rüşvet mi verdi? Kılıçdaroğlu'nun avukatının paylaşımı kafaları karıştırdı

Son Güncelleme: 26.09.2023 16:01

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Çelik'i desteklemeleri için, çok sayıda delegeye rüşvet verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun avukatının paylaşımı ise kafaları karıştıracak cinsten.

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Çelik, parti içi demokrasiyi güçlendirmek, gençlere ve kadınlara daha fazla alan açmak için mücadele edeceklerini belirtti. Çelik'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve "Değişimciler"e yakın olduğu belirtiliyor. Özgür Çelik'i destekleyen Ekrem İmamoğlu'nun ise ilçe teşkilatlarını Çelik'i desteklemesi için rüşvet verdiği iddiası gündeme damga vurdu.

DELEGELERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Özgür Çelik'i desteklemesi için delege peşine düşen Ekrem İmamoğlu'nun delegelere yüksek miktarlarda para gönderdiği öne sürüldü. İddiada adı geçen birçok isim bu durumu yalanlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"DELEGELERE VERİLEN RAKAM 150-300 BİN"

2010-2021 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek'in paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Çiçek "Şu an itibari ile CHP İstanbul İl kongresi öncesi delegelere verilen rakam 150-300 bin civarında seyrediyor. 8 ekime doğru rakamın artma olasılığı çok yüksek. 4-5 Kasımda yapılacak 38. Olağan Kurultayda dönecek rakamları düşünün. Pekala bu para kimin parası! Ben söyleyeyim Milletin! dedi.

"MADDİ MANEVİ ARKASINDAYIM"

Öte yandan bir TV kanalında açıklamalarda bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu bugün 5 kişiyle bir dar grup toplantısı yaptı. Erdoğan Toprak'a 'Ben Çelik'in maddi manevi arkasındayım." dedi. İmamoğlu'nun Çelik'e destek açıklayan CHP İstanbul Milletvekili, PM Üyesi Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a aba altından sopa gösterdiğini belirten Yarkadaş, "Desteği çekerseniz altını boşaltırım diyor. Ben sonuna kadar Çelik'in arkasındayım diyor." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Belediye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Belediye Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'i desteklemeleri için delegelere rüşvet mi verdi? Kılıçdaroğlu'nun avukatının paylaşımı kafaları karıştırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:58 4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli dava için yayın yasağı aldırdılar
15:55 Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'i desteklemeleri için delegelere rüşvet mi verdi? Kılıçdaroğlu'nun avukatının paylaşımı kafaları karıştırdı
15:52 Kabine toplantısı başladı! 7 milyon genç, vergisiz telefon satışının detaylarını bekliyor
15:33 Sahalara dönmeye hazırlanan Arda Güler bir kez daha sakatlandı
15:23 CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak
15:06 İşler hiç istediği gibi gitmiyor! Sampdoria, Pirlo ile dibe vurdu
15:00 TVF Başkanı Üstündağ canlı yayında müjdeyi verdi: 2026 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de yapılacak
14:59 30 yıl sonra bir ilk! Azerbaycan ordusu, Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi! Berat Albayrak döneminde ilk adımı atılan İsrail gazı için çalışmalar hızlandı
14:44 KPSS'den düşük puan aldığı için annesiyle tartışan psikolog intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 16:27:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'i desteklemeleri için delegelere rüşvet mi verdi? Kılıçdaroğlu'nun avukatının paylaşımı kafaları karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement