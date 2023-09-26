Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'i desteklemeleri için delegelere rüşvet mi verdi? Kılıçdaroğlu'nun avukatının paylaşımı kafaları karıştırdı

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Çelik, parti içi demokrasiyi güçlendirmek, gençlere ve kadınlara daha fazla alan açmak için mücadele edeceklerini belirtti. Çelik'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve "Değişimciler"e yakın olduğu belirtiliyor. Özgür Çelik'i destekleyen Ekrem İmamoğlu'nun ise ilçe teşkilatlarını Çelik'i desteklemesi için rüşvet verdiği iddiası gündeme damga vurdu.

DELEGELERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Özgür Çelik'i desteklemesi için delege peşine düşen Ekrem İmamoğlu'nun delegelere yüksek miktarlarda para gönderdiği öne sürüldü. İddiada adı geçen birçok isim bu durumu yalanlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"DELEGELERE VERİLEN RAKAM 150-300 BİN"

2010-2021 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek'in paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Çiçek "Şu an itibari ile CHP İstanbul İl kongresi öncesi delegelere verilen rakam 150-300 bin civarında seyrediyor. 8 ekime doğru rakamın artma olasılığı çok yüksek. 4-5 Kasımda yapılacak 38. Olağan Kurultayda dönecek rakamları düşünün. Pekala bu para kimin parası! Ben söyleyeyim Milletin! dedi.

"MADDİ MANEVİ ARKASINDAYIM"

Öte yandan bir TV kanalında açıklamalarda bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu bugün 5 kişiyle bir dar grup toplantısı yaptı. Erdoğan Toprak'a 'Ben Çelik'in maddi manevi arkasındayım." dedi. İmamoğlu'nun Çelik'e destek açıklayan CHP İstanbul Milletvekili, PM Üyesi Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a aba altından sopa gösterdiğini belirten Yarkadaş, "Desteği çekerseniz altını boşaltırım diyor. Ben sonuna kadar Çelik'in arkasındayım diyor." ifadelerini kullandı.