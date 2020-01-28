Ekrem İmamoğlu Palandöken'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu Palandöken'de - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu Palandöken'de

21 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yapıyor.

Ekrem İmamoğlu Palandöken'de, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yapıyor.


Elazığ deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından Erzurum'a gelen Başkan İmamoğlu ailesiyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapıyor. Sabah saatlerinde Ejder tepesine çıkmak için gondol lift tesislerinin önüne gelen Başkan İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tatilcilerle fotoğraf çekilen İmamoğlu, "Burası çok güzel kıymetini bilin, değerlendirin" dedi. - ERZURUM

Ekrem İmamoğlu, Kayak Merkezi, Palandöken, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan kuş kaçakçısına 95 bin lira ceza kesildi!
İstanbul'da korkunç kaza! Başıboş at, aracın ön camından içeri girdi Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı Elazığ'daki depremin yarattığı panik, MOBESE kameralarına yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 12:04:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekrem İmamoğlu Palandöken'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]