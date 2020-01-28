Ekrem İmamoğlu Palandöken'de - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu Palandöken'de
21 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yapıyor.
Elazığ deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından Erzurum'a gelen Başkan İmamoğlu ailesiyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapıyor. Sabah saatlerinde Ejder tepesine çıkmak için gondol lift tesislerinin önüne gelen Başkan İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tatilcilerle fotoğraf çekilen İmamoğlu, "Burası çok güzel kıymetini bilin, değerlendirin" dedi. - ERZURUM
Son Dakika İstanbul Havalimanı'nda yakalanan kuş kaçakçısına 95 bin lira ceza kesildi! İstanbul'da korkunç kaza! Başıboş at, aracın ön camından içeri girdi Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı Elazığ'daki depremin yarattığı panik, MOBESE kameralarına yansıdı