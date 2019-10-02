Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı ile görüştü
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Ekrem İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı ile görüştü

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile görüştü.

Ekrem İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı ile görüştü, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile görüştü.

İmamoğlu, Hidalgo ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Paris Belediye Başkanı Sayın Anne Hidalgo'ya sıcak karşılaması ve kardeş kent olma teklifiyle ilgili iyi niyet protokolü için teşekkürler. İstanbul-Paris arasında çevre, iklim, kadın ve kültürel alanlar gibi birçok konuda uluslararası iş birliği yapıp beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Dün başkentte Fransız iş adamları ile bir araya gelen İmamoğlu, Pere Lachaise Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarlarını ziyaret etmişti.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Paris, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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