Ekrem İmamoğlu Pazara Gelen Kadınları Karanfille Karşıladı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde pazar alışverişi yapan kadınlara karanfil dağıttı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde pazar alışverişi yapan kadınlara karanfil dağıttı.



14 Şubat Sevgililer Günü'nde pazara gelerek halkın arasına karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, alışveriş yapmak için pazara gelen kadınları karanfillerle karşıladı. Bahçelievler Çavuşpaşa Semt Pazarı'na gelen kadınlar, İmamoğlu'nu karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pazar girişinde İmamoğlu'nun uzattığı karanfilleri alan kadınların başkan adayıyla bir süre sohbet etmesi renkli anlara sahne oldu. Kadınların Sevgililer Günü'nü kutlayan İmamoğlu, pazar esnafıyla da sohbet ederek, destek istedi.



Seçim çalışmaları kapsamında Çavuşpaşa Semt Pazarı'na uğrayan İmamoğlu, evinin alışverişini burada yaptı. Bir sebze tezgahının önüne gelen İmamoğlu, önce esnafla pazarlık yaptı, sonrasında ise alışverişini tamamladı. İmamoğlu ile esnaf arasındaki pazarlık sohbeti ise eğlenceli görüntüler oluşturdu. Parayı ödedikten sonra sebze dolu poşetlerini alan İmamoğlu, aracına binerek evinin yolunu tuttu.



"İstanbul'un kadını önemseyen, kadın dolu bir kent olacağına söz veriyorum"



Kadınlara yönelik çalışmalarından bahseden Ekrem İmamoğlu, "İstanbul ne yazık ki en güvensiz kentlerinden birisi oldu. Bundan en fazla etkilenen kadınlar. Dolayısıyla kadın için bu kentin çok güvenli bir kent olmasını sağlayacağız. Kadın sosyal hayata, iş hayatına katılmalı, özellikle kadın çalışma hayatında çok gerilerde. Kadın hayatta olursa ekonomi düzeliyor ve daha huzurlu oluyor. Çok fazla örnek verebiliriz ama temelde bu hususlara dikkat edeceğiz. Bunu da çok önemseyeceğiz, anneleri çok önemseyeceğiz. Birçok detayı var, ama şunu bilmelerini istiyoruz. Gerçekten İstanbul'da kadını önemseyen, kadın dostu bir kent olacağına söz veriyoruz. Bunu sağladığımızda toplum özgürleşecek, saygınlaşacak, çağdaş bir görünüm verecek ve her yönüyle güzel bir toplum oluşacak" dedi.



"Pazarcı hedef yapılmamalı"



Tanzim satış noktalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Birbirini seven insanlar olalım. Şimdi ben manav tezgahı önündeyim. Esnaf kardeşim ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Ama böyle bir esnaf sahibi hedef yapılmamalı, pazarcı hedef yapılmamalı. Pazarcıyı biz sevmeliyiz. Bir sıkıntı varsa konuşmalıyız, sorun varsa onlarla çözmeliyiz. Biz pazar alanlarını gezdik, çünkü bu şehrin sokaklarındaki fakirliği gördük. Israrla gezdik ve anlattık. Karşılık bulduk. Basının sayesinde devletimiz bu sürece elbette ilgisiz kalmadı. Tabii ki bu çözüm değil, 34 noktada manav açmak. Açsınlar, vatandaşlar ucuz ürün alsınlar, bunu da istiyoruz. Ama bunun yöntemi var, bunun sağlanması lazım. Uzun süreli, esnafı yok sayarak, onun hedef haline gelmesini sağlayarak değil" diye konuştu. - İSTANBUL

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