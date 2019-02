Ekrem İmamoğlu Projelerini Açıkladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen 'İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen 'İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. İmamoğlu'nun konuşması, tercüman tarafından işaret diline çevrildi. İmamoğlu, yaklaşık bin kişinin katıldığı toplantıda 31 Mart yerel seçimlerinin önemine vurguladı.



İmamoğlu, "İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracak ve insanlara hayatı kolaylaştıracak çözümlerimiz var. İstanbul adil, yeşil, yaratıcı, kadın dostu, girişimci, engelli ve çocuk dostu bir kent olacak. Öncelikli işimiz ve derdimiz hayat pahalılığı. Bu koşullarda İstanbul'da çocuk okutmak, karın doyurmak, yaşlıya bakmak zor. Biz, İstanbullunun cebinden çıkan parayı mümkün olduğunca azaltacağız. İstanbullulara verilen sosyal yardımları mümkün olduğunca artıracağız" dedi.



İmamoğlu, "Çok önemli 4 harcama kaleminde İstanbullunun cebinden çıkan parayı azaltacağız. Gıdaya, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız. Bunlar, İstanbulluya rahat nefes aldıracak. Bunlara ek olarak '+1' diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım bütçesini 3 katına çıkaracağız ve bu kaynağı vatandaşa sunacağız. Sofrada yenen yemeği, ucuz ve sağlıklı hale getireceğiz" diye konuştu.



"TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ"



İmamoğlu, şöyle devam etti:



"Seçim öncesi, kış ortasında devreye sokulan Gıda Tanzim Noktalarında vatandaşı saatlerce kuyrukta bekletmek, sınırlı kiloda alışverişe müsaade etmek bir çözümmüş gibi görünse de bu, 2019 Türkiye'sinin utanç manzarasıdır. Esnafı ezen, pazarcıyla rekabet eden bir yöntemle yapacaksınız bunu. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bu sürdürülebilir bir yöntem değildir. Sadece bir seçim manevrasıdır. İktidar, her zamanki gibi krize girdiği bir konuda, 'Acaba sosyal demokratlar bu konuda daha önce ne demişler, ne yapmışlar' diye bakıyor. Yıllar önce ortaya koymuş olduğumuz çözümleri taklit ediyor. Ama projelerin içini boşaltıp sadece seçim için kullanıyorlar. Krizi iyiden iyiye derinleştiriyorlar. Bırakın mazotu, elektriği, gübreyi, domates tarladan sofraya gelene kadar oluşan fiyattan devlet, yüzde 15 vergi alıyor. Yani devlete payını vermeden tencereyi kaynatma şansımız yok. Siz şeker fabrikalarını daha dün satmışken, bugün tanzim satışlardan, kooperatiflerden bahsediyorsunuz. Kim inanır Allah aşkına? Sebze-meyvedeki yüzde 65 enflasyondan siz sorumlusunuz. Ama çözüm yine bizde. Bu devasa şehir kendi yakın çevresinden, kendi kırsalından beslenemiyor. Biz bu gidişatı tersine çevireceğiz. İstanbul yakın çevresi olan Trakya ve Marmara Bölgesi için 'Bölgesel Ölçekte Tarımsal Koruma ve Üretim Planı' hazırlayacağız. İstanbul çevresinde yapılan tarımsal üretimi verimli hale getirip, artıracağız. Tarıma elverişli topraklarımızı kesinlikle koruyacağız. İBB'nin gücüyle bölgedeki üretici birliklerini ve kooperatifleri destekleyeceğiz. Böylelikle esnafı, pazarı, manavı, kooperatifleri ve belediyeyi kapsayan 'Üreticiden Tüketiciye Gıda Zinciri' oluşturacağız."



"İSTANBULLU, NE YEDİĞİNİ BİLECEK"



İmamoğlu, "İstanbullu, ne yediğini bilecek. 'Yediklerim beni kanser mi ediyor' şüphesini aklına getirmeyecek. Kent Gıda Konseyi, afet durumları için gıda stoklarının oluşmasını sağlayacak ve israfı engelleyecek. Bunların yanı sıra, 'Halk Süt' ve 'Kent Lokantaları' gibi projelerimizle İstanbullunun ucuz ve güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız. Halk-Süt'ü ihtiyacı olan bölgelerde çocuklarımıza ücretsiz dağıtacağız. Etin sofralarımıza güvenli, sağlıklı ve ucuz gelmesi için öncelikle Türkiye'de 'Tarımsal Alt Bölgeler' belirleyeceğiz. Buralardan temin edilen hayvansal ürünlerin işlenmesi, denetlenmesi, paketlenmesi, korunması ve pazarlanması için 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri' kuracağız. Yani hem sebze, meyve, et ve süt sürdürebilir şekilde ucuzlayacak. Hem de tüm bu projeler doğrultusunda açılacak tesislerle istihdam sağlayacağız" dedi



"ULAŞIM UCUZLAYACAK"



"İstanbullunun ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız" diyen İmamoğlu,"Yeni bebeği olan bir anne, çocuğu 4 yaşına gelene kadar ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Çocuklar 12 yaşına kadar toplu taşıma araçlarına ücretsiz binecek. Öğrencilerin aylık 85 TL olan kartını 50 TL'ye düşüreceğiz. 25 yaşın altındaki tüm gençler toplu taşıtlardan yüzde 40 indirimli faydalanacak. Toplu taşımada ilk aktarmalar ücretsiz olacak. Yapacağımız tüm bu projelerde gönüllü emek koyan, katkı sunan yurttaşlarımız da ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. Resmi ve dini bayramlarda da toplu taşıma tüm halkımıza ücretsiz olacak." dedi.



"EĞİTİM HARCAMASI AZALACAK"



İmamoğlu, "500 bin öğrencinin kırtasiye ve üniforma masraflarını karşılayacağız. Yemekhanesi olmayan okullarda kumanya dağıtımı yapacağız. Hiçbir anne, okula çocuğunu yollarken, 'Bu çocuk gününü aç mı, açıkta mı geçirecek' sıkıntısı çekmeyecek. 'Mahalle Evleri'nde ücretsiz etüt merkezleri oluşturacağız" diye konuştu.



"İstanbullunun suya harcadığı parayı azaltacağız" diyen İmamoğlu, suda hanelere yüzde 40 indirim yapacaklarını vurguladı. İmamoğlu, "5 yılın sonunda altyapı çalışmalarını tamamladığımızda, İstanbullu musluktan temiz su içebilecek" diye konuştu. İmamoğlu, "Bazıları çılgın fikirler peşinde koşuyor olabilir. Ama onlara hatırlatmak isterim ki, bugün bu şehirdeki her 4 gençten biri işsiz" dedi.



"METRO ÖNCELİĞİMİZ"



İmamoğlu, "Yürünebilir bir İstanbul'dan... Ulaşılabilir, erişilebilir, konforlu ve güvenli bir İstanbul'a geçmek istiyorum. 630 kilometre metro hattı ile 10 yıl içinde İstanbul, entegre bir raylı sistemi altyapısına kavuşmuş olacak. Yeşil alanlarla bütünleşik 500 kilometre uzunluğunda bisiklet yollarımız olacak. İstanbullular için hem yürüyerek hem de bisikletli bir şekilde bir yerden bir yere güvenli bir şekilde erişebilecekleri doğal parkurlar olacak. Son çeyrek yüzyılda betonlaşmanın sınır tanımaz şekilde ne kadar tahrip ettiği malumunuz İnsanlarımız gençlerimiz çocuklarımız nefes alabilecekleri 1 metrekare yeşile muhtaç" şeklinde konuştu.



